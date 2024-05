CORRE, CORRE, EL CORRELLENGUA

Des del primer de maig i fins a diumenge vinent es dur a terme a l’arxipèlag una de les accions cíviques més destacades i destacables de les que es fan i es desfan: el “Correllengua” que, enguany, ha arribat a les quatre illes. L’organitza “Joves de Mallorca per la Llengua”, amb l’objectiu de “promoure i defensar la llengua catalana, fomentant-ne l’ús social i visibilitzant-lo. Neix el 1995, i habitualment es realitza de forma bianual, alternant-se amb l’Acampallengua. És una cursa no competitiva on la flama de la llengua passa de mà en mà i de poble en poble a l’estil de la flama olímpica. Per participar-hi basta baixar al carrer i sumar-s’hi. Quan arriba a un municipi es llegeix el manifest i després les entitats locals segueixen la festa”.

No en tenc dades, però em sembla que aquesta festassa dels joves illencs a favor del català no té el ressò mediàtic que es mereix i més ara que el feixisme i els seus còmplices conservadors el tenen en el punt de mira. De fet, a l’hora d’ordenar aquesta nota l’informatiu d’IB3 de les 14 hores no n’ha fet cap esment; això sí, ha donat veu a un feixista que diu que té les mans netes i que vol dur a la barra en Sánchez i a sa dona.

Tant se val, malgrat el silenci (còmplice?) del gruix majoritari dels mitjans de comunicació, en els dos dies que queden, hem de “correllenguar” amb la màxima decisió i coratge. Demà passarà per Bunyola, Alaró, Binissalem, Lloseta, Inca, Mancor, Caimari, Campanet, Búger, Sa Pobla, Ses Salines, Campos, Llucmajor Porreres i Vilafranca.

Si en voleu saber més, entrau a: https://www.jovesllengua.cat/