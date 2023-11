Odi sense fre.

Europarlamentaris de l’extrema dreta europea i pares espanyolistes faran una missió del Parlament Europeu a les escoles catalanes aquest desembre per avaluar la situació del castellà. Cal dir que la petició ha estat de Populars i Ciudadanos i concedida per la coneguda ultra Dolors Montserrat que presideix el Comite de Peticions.

El més esperpèntic del cas es que les institucions europees no tenen competència amb la matèria, i la llum verda de Montserrat xoca frontalment quan des de la Comissió Europea ja s’ha repetit diversos cops que no es competent ni te autoritat per interferir en el règim lingüístic dels Estats membres que son els que l’han de garantir. A pesar d’això la faran igualment donant protagonisme als pares que aquests darrers anys han imposat mitjançant els Tribunals més hores de castellà en els centres. Personatges com la presidenta de l’Assemblea per una Escuela Bilingüe Ana Losada i pares com per exemple Javier Pulido de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar que ha fet que tots els companys del seu fill hagin de fer més hores de castellà, cal dir que va ser candidat de Ciudadanos. Altres pares que han imposat el 25% de castellà a les seves aules via Tribunals o el Jutge Javier Aguayo que ha signat totes les sentències contra la immersió lingüística i nomes una defensora del sistema, la portaveu de l’USTEC seran a les seves reunions previstes.

Com es pot veure, el que guia aquesta representació d’europarlamentaris es l’odi a la llengua catalana i la missió que tenen des de fa 300 anys d’afeblir i eliminar la llengua catalana per fer una substitució imposada de la llengua castellana. El feixisme ja ho te això, i les reunions en la seva gran majoria com veiem son o amb associacions feixistes amb l’objectiu únic d’eliminar la nostra llengua i pares molts d’ells que formen part de partits del mateix tarannà que utilitzant els Tribunals sempre al servei d’anar contra Catalunya i la seva identitat imposar a tot un grup els deliris d’un, cosa ja greu i per altra banda un perjudici per l’alumne que ha de saber on viu i quina es la seva llengua pròpia del territori amb un sistema d’immersió que ha estat lloat molts cops i que amb les proves diverses realitzades ha donat uns nivells de les dues llengües per damunt d’altres sistemes monolingües de l’Estat espanyol.

Un nou aprofitament de càrrecs de poder en aquest cas a la cambra europea per seguir la seva lluita contra Catalunya, i que denota que les institucions haurien de gaudir de mecanismes de control per evitar que ultres com aquests o d’altres s’aprofitin dels llocs que ocupen.

Odi sense fre.