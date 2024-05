Pobles de Mallorca: sa Pobla

Parlar dels avis i rebesavis, de totes aquelles generacions que ens precediren, és com aprofundir en el marc vital de la nostra història, tant la personal com la collectiva. Potser és una feina d’urgència deixar constància de noms, malnoms, els fets que encara recordam abans que la inclemència del temps -la banalitat de la postmodernitat que ens aclapara- ho esborri tot. Avui voldria parlar de la gent -avis, rebesavis- que ens ha donat la parla, una determinada manera de veure el món i copsar la realitat que ens envolta. La meva besàvia (per part de mare), Francesca Torrens Comas “Nana”, que era casada amb Antoni Caldés Soler “Ximbó”, morí a Ciutat, a casa nostra, a Son Serra, a 13 de juliol del 1963. A ella i a la padrina Martina “Ximbona” dec la meva formació cultural (pagesa) poblera, aquest esperit que sent tan arrelat a la terra que em va veure néixer, als sons (cançons, xeremies, ximbombes…), olors i sabors que m’alletaren d’infant, en els anys quaranta del segle passat. El rebesavi Antoni Caldés ja no el vaig conèixer.

Però de la padrina “Nana” (que visqué tota la vida, abans de marxar a Ciutat, en el número 4 del carrer de l’Escola) serv munió de records; anècdotes, històries que em contava sovint i que jo de menut escoltava com si es tractàs de les rondalles més interessants i saboroses. El cert era que en sabia moltes de rondalles (com moltes de les seves amigues de generació). Amb aquells “contes” d’abans de la invasió Disney (o les japonesos actuals!) els vells transmetien als més joves no solament l’accent, el to de la veu, els registres més secrets d’una llengua; també els costums, les tradicions (i les pors i les alegries) de tot un poble, d’una societat. En el fons, sigui contant esdeveniments concrets o les més fantasioses rondalles, aquella gent ens explicava a la seva manera la història de sa Pobla. I els professors eren els seus protagonistes: els poblers i pobleres que, d’una terra erma, eixuta, aixecaren el verger més esponerós de l’illa a costa del seu treball, d’un sacrifici immens. Després, les generacions que els hem succeït no hem tengut gaire cura de les meravelles que aixecaren amb la seva feina: un esponerós exèrcit de molins d’aigua, les més de mil sínies que hi havia a sa Pobla en els anys deu del segle passat. Amb l’esforç dels avantpassats, sa marjal esdevindria paradís verd per on circulava l’aigua alimentant les anyades de patates, mongetes, blat, cacauets, tot el que d’ençà aquell temps hi han sembrat els pagesos del nostre poble. Potser el vertader progrés de sa Pobla s’inicià cap al 1866 amb l’arribada dels anglesos (Bateman i els enginyers Waring i Green) i els inicis dels treballs de dessecació de s’Albufera. Recordem que aquesta gran obra d’importància cabdal, a part d’ajudar a augmentar la riquesa del poble amb totes les quarterades aprofitades amb la dessecació, serví per a acabar amb la pesta -el paludisme!- que des de feia segles colpejava brutalment la salut dels pagesos. En menys de mig segle sa Pobla triplicà la població, i cap al mil nou-cents ja teníem sis mil habitants. Dissortadament en les darreres dècades s’han deixat perdre molts molins d’aigua, s’han fet malbé innumerables sínies, safareigs… tot un immens tresor històric, pàgines escrites damunt la terra o fetes monument. )O quina altra cosa és un dels nostres molins, una de les sínies que encara resten anant a l’albufera? Inclemència del temps que tot ho desfà! )Què se n’ha fet dels mestres artesans de tots els oficis, dels artistes del ferro, la fusta i la pedra que bastiren a començaments de segle les “escultures” (els molins!) que cap escultor modern no sabria fer? Jo encara he pujat (en els horts de Can “Verdera” i Ca Na “Ximbona”) a plegar les veles del molí. Jo encara hi he estat a temps que els padrins m’enssenyassin què era el ramell, la càbria, la coa o el violí del molí d’aigua. Potser la nostra és la darrera generació que ha vist treballar els fusters (i els seus descendents) de Cas Senceller, Can Mascó, Can Rian, Can Muxella o Can Malondro. I també hem vist els ferrers (arreglant, installant les bombes de pistó), els homes de Can Puça, can Cinto, Can Pèl de Mel, Can Cerol… Tot es fa malbé. Caldria una decidida política de protecció de tot el que bastiren amb les seves mans aquestes generacions heroiques d’artesans únics, de pagesos i pageses. El molí d’aigua apareix a sa Pobla a mitjans de segle XIX. Hi ha informacions que ens parlen de molins devers l’any 1855. Però és a partir de començaments de segle -precisament quan els nostres avis són joves i estan en la plenitud de la vida- quan la construcció de tan útils i aparatoses estructures esdevé una activitat frenètica. Som a 1910. Amb la força de les bombes d’extracció, primer mogudes per la força del vent i després amb l’ajut dels motors de benzina (el primer data del 1914 i va ser installa a Son Tut) el poble canvia en mig segle més del que ho havia fet d’ençà la seva fundació en el segle XIII. Més endavant arribarien els motors elèctrics (els primers es colloquen l’any del casament dels meus padrins, en Rafel “Verdera” i na Martina “Ximbona”). Molins d’aigua, motors de benzina i d’electricitat permeten multiplicar les terres de conreu. Alhora ja es pot regar, sembrar, conrear qualsevol cosa no solament a l’àrea de les sínies (les terres baixes del poble, molt apropades a l’Albufera). El terreny s’estén a força de braços (llevar macs, roturar, fer els pous, bastir els molins…) i noves i noves famílies poden viure i prosperar en indrets on en altres segles només hi havia terra seca, pedres. Miracle aquest que realitzaren els nostres avantpassats i que mai no serà prou lloat. Recordem -potser interessi els afeccionats a la història- que el famós cronista Jaume Binimelis ja escrivia en Història de Mallorca (parlant concretament de sa Pobla) que el nostre poble era “la vila més pobre d’aigües de quantes en hi ha a l’illa és sa Pobla, en tot el seu terme just hi trobam deu pous”. Miracle de la feina i la suor dels nostres padrins i redepadrins, la conversió d’aquelles extensions de secà en el verger del segle XX! Sa Pobla en la història (323 articles de l’escriptor Miquel López Crespí): http://turmeda.balearweb.net/category/2107