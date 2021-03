EL FEMINISME DELS TROLLS

Joan Laporta ha guanyat les eleccions del Barça i crec que es una alenada d’aire pel club i per deixar enrere aquest periple tant gris i amb una gestió tant pessima. De totes maneres i aprofitant que avui es el dia de la dona voldria centrar-me en una anècdota que ahir va corre per les xarxes i mitjans amb insistència.

Vam veure per molts mitjans que Laporta s’havia fet una foto amb una noia d’esquena i que al marxar li deia que quan tingues 18 anys el truques, acompanyat de les imatges de tota l’escena, immediatament el que jo anomeno trolls del feminisme, van acusar de masclisme al President i exigint responsabilitats i rectificacions amb aquesta simple base. Segur que alguns tenien alguna intencionalitat política, ja que l’independentisme de Laporta no es ben vist per segons quins sectors ancorats al règim, però un altra part era simplement per seguir aquest discurs que sembla ens vol prendre a tots per estúpids.

Ja al vespre, va ser la noia que va explicar com va anar tot, i resulta que el context era la mare que li va demanar a Laporta una foto amb la nena, que va resultar ser una noia de 30 anys, provocant les bromes de tots i culminat amb la frase abans esmentada al marxar el President, sense cap altre tipus de connotació. Aquesta explicació va ser fugaç, però la xarxa i els mitjans van anar plens tota la tarda amb aquesta mentida i mil acusacions sense saber el més important que era el context en que havia passat això.

De fet, aquests gurus en aquest cas del feminisme com en d’altres coses que pretenen inculcar uns mantres amb una societat que haurà de medir cada paraula i cada gest sense ser apedregat a la plaça pública, i crec que cal dir prou i tornar al sentit comú. Una cosa es assetjament o simple mal gust i l’altra es en un context determinat no pode fer broma de tot. Una cosa es demanar quotes de dones en totes les institucions i l’altra es que per justificar això, es deixi de banda la qualitat, sigui el genere que sigui per artificialment cobrir quotes sense solta ni volta, una cosa es demanar salaris iguals per la mateixa feina, que seria evidentment just, i l’altra es no exigir el Govern de torn, ara l’autoanomenat més progressista de la història i bandera del feminisme per legislar i obligar per llei aquesta fita.

Crec que aquests trolls de les xarxes en aquest cas fan molt mal a unes reivindicacions justes en un món que no ho és en molts aspectes.