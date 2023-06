En un espai tant poc democràtic com Espanya, poden passar coses impensables en un espai civilitzat, i ara veiem com investiguen delictes d’odi pels missatges rebuts per la infermera xenofoba que ens va insultar a tots.

La del vídeo del “puto català”, ara investiguen si els missatges rebuts son delicte d’odi, un assetjament discriminatori diuen contra la infermera de la Vall d’Hebron, que va criticar en un TIK TOK en plena jornada laboral i des del lloc de feina que es demani el C1 per una plaça a Catalunya. La denúncia va ser per una entitat feixista anomenada Impulso Ciudadano on recull els insults i que incidient en l’origen andalús i la seva condició de castellanoparlant, demanant l’expulsió de la feina i de Catalunya, cosa que vulnera la igualtat de tracte, la no discriminació i la llibertat d’expressió contemplada a la llei.

Aquesta associació, una de les moltes ultres que proliferen per l’Estat, parla igualtat de tracte, no discriminació i llibertat d’expressió. El curiós es que nomes el contempla en una direcció i en resposta a un inici que ignora. De fet l’infermera andalusa no es insultada pel seu origen que ningú discuteix, es tracta d’una professional en un Hospital, o sigui un lloc molt sensible per les persones, i on aprofita el seu temps de treball gravant un Vídeo com si tal cosa. Per si això no fos prou, es dedica a insultar i menysprear la llengua catalana i el nivell exigit per ocupar un lloc recordo, no a Cadis on va nèixer, sinó a Catalunya i per comunicar-se amb els pacients i visítes del centre. Aquest menyspreu i burla ataca la dignitat de tots els parlants d’una llengua, de tots els pacients d’un Hospital i també la llei establerta en aquest cas en matèria lingüística que li demana un nivell per ocupar un lloc a Catalunya. Crec que això no fomenta ni la igualtat de tracte, fomenta la discriminació davant la resta de societat i per suposat o es llibertat d’expressió, es imposició, feixisme, incultura i falta de respecte a tot un poble.

Aquestes investigacions nomes poden passar en Estats com Espanya, en un lloc normal, aquesta infermera senzillament hagués estat expedientada i acomiadada per les dues conductes greus descrites precisament per delicte d’odi vers tots nosaltres, que ja sabem que per la Justícia espanyola no som res.

Un delicte d’odi.