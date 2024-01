CINISME AL DESCOBERT

Tant el Jutge García-Castellon com la Ministra del Govern espanyol María Jesús Montero segueixen amb el seu cinisme sense fronteres i ens donen de regal de Reis la indefensió d’una societat davant aquests personatges sense vergonya.

Per un costat el jutge s’aferra a un informe d’AENA per sostenir l’acusació de terrorisme a Tsunami Democràtic, el mateix diu que les protestes van afectar el control aeri. Amb això relaciona el President Puigdemont i Marta Rovira amb el terrorisme. Aquest informe parla de la impossibilitat d’alguns controladors per accedir al seu lloc de treball, cosa que va provocar 11 retards i 115 cancel·lacions afectats per la pèrdua d’aquest personal. Aquesta tesi no es compartida a Europa, l’EASA nega cap impacte significatiu aquell dia, alhora també nega cap impediment per l’assistència mèdica a un turista francès mort per un infart aquell dia.

Per un altre costat Montero demana abandonar partidismes i acatar el decret que pot torpedinar l’amnistia, argumentant que es supedita al dret comunitari. Davant l’amenaça de Junts de votar-hi en contra ja que obre la porta a no poder amnistiar independentistes fins d’aquí a uns anys, quan es pronuncii el TJUE, o sigui deixar sense efecte fins que el Tribunal Europeu no respongui sobre el tema.

Aquests personatges ens deixen amb una indefensió sense remei, i això en una democràcia no hauria de poder ser, especialment el jutge i un terrorisme que nomes existeix en el seu cap o amb els seus somnis erotics, però mai en la realitat. Crec que s’ha de ser molt miserable per aprofitar una desgracia en forma d’infart per vincular-ho a les protestes com si fos un assassinat i ara al no sortir la primera jugada amb alteracions aeries que les presenta com un boicot en tota regla i que l’agència europea ja ha desmentit rotundament. No es pot jugar així amb aquest poder que mai hauria d’haver ostentat i que segur en un vertader Estat democràtic no exerciria. Que serà el proper vincular un accident de cotxe a l’autopista en direcció a l’aeroport aquell dia amb les protestes, ja n’hi ha prou.

Montero no pot demanar abandonar partidismes, quan es el que fa ella precisament. Aquest decret deixa interessadament l’amnistia en paper mullat fins d’aquí molts anys i ho sap perfectament. Segur que si fos per ella no existiria l’amnistia, però intentar enganyar d’aquesta manera i pintar-ho de responsabilitat amb el dret comunitari que quan ha convingut no han respectat precisament, es també molt miserable i mereix el primer no i pèrdua de votació, alhora evitant empassar el primer gripau de la legislatura.

Un cinisme al descobert.