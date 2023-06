URTASUN UN ALTRE DEMOCRATA

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun aposta per mantenir la taula de diàleg i refrendar la manera d’encaixar Catalunya a Espanya, oblidant completament un referèndum d’autodeterminació. Ha proposat desenterrar l’Estatut retallat pel Constitucional.

Diu que ha costat molt recuperar el marc del diàleg en una època molt difícil marcada per una Declaració Unilateral d’independència catastròfica amb intervenció de l’autogovern inclosa. Deixant la propostat amb la Taula de diàleg ja existent amb temes com els problemes d’infraestructures per resoldre.

Aquests son els que clamen per l’espantall d’un Govern de dretes amb VOX, i realment aquesta proposta la signarien igualment, no apreciem diferències pel que respecte a Catalunya i pel que es respecte a la democràcia més bàsica. Res de nou. Aquesta plataforma que s’omple la boca de progresisme i d’esquerres resulta que prohibeix a la gent votar per les seves reclamacions com es la independència i alhora ella decideix de que poden votar i de que no encara que no ho demanin. De fet la burla macabra es desenterrar un Estatut de fa més de 10 anys i que ja no te cap sentit dins el context historic que hem viscut i que de fet la societat ja no reclama. Agafa l’eina de la Taula de Diàleg que ja sabem no ha donat cap resultat i que s’ha reunit poques vegades i amb vetos als temes principals pels que s’havia creat, i pretenen al millor estil dictatorial que votem si hi ha un acord per exemple sobre alguna infraestructura que tampoc hi ha cap clam al carrer per demanar-lo.

Seguint amb les nul·les diferències amb la dreta parla de Declaració unilateral i d’intervenció de l’autogovern, quan sap perfectament que es van provar totes les vies possibles per fer-ho amb acord de les dues parts i totes van ser denegades, per tant nomes quedava una via i que passava per la voluntat popular a les urnes, que mai es unilateral, es precisament l’expressió més democràtica, cosa que sembla no li agrada. Per últim ens parla de la intervenció de l’autogovern i tots recordem alguns dels seus diputats a la votació de la declaració d’independència al Parlament aixecant la papereta del NO per acusar clarament als del SI. Alhora sembla que la dreta passa a ser anècdota quan es tracta de pactar amb ells pel poder de l’Ajuntament de Barcelona sigui amb Valls, sigui amb els Populars o amb el PSC recordo coautor del 155.

Aquest es el frau d’un altre artefacte de l’Estat que ni es d’esquerres, ni supera a ningú amb valors democràtics i respecte a la ciutadania.