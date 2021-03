Veiem que la CUP ha recuperat aquell “Tenim Pressa” i per primer cop sembla disposada a assumir responsabilitats i marcar un full de ruta, que no es a Madrid en cap taula, sinó amb la taula catalana per poder fer un nou embat a l’Estat.

La música sona bé, però hi ha una nota que desafina, com es el nou referèndum proposat abans del 2025 com a culminació d’aquest embat i desobediencia progressiva. Això grinyola i molt, primer de tot que deixa a l’oblit el mandat de l’1 d’octubre amb una participació i resultats crec validats i una declaració d’independència del Parlament avortada pel 155 però seguint les lleis aprovades per la Cambra. Si validem un nou referèndum, evidentment donem la raó aquells que el consideren una anècdota sense cap valor i el deixem en res, deixant la societat que va fer tot i molt per guardar les urnes, protegir els centres de votació i posteriorment patir la violència policial amb tota la seva contundència. La segona part seria que quina garantia nova tindria aquest que neguem a l’1 d’octubre. Crec que segons l’Estat espanyol serà prohibit igual, repel·lit igual i patit la repressió judicial de tots aquells que hi col·laborin, per tant no te cap sentit tornar a repetir-lo amb el que això comporta.

Aquest objectiu, no pot ser més que un cul de sac en aquest procés interminable que no ens porta enlloc. Es segur que cal desobediència i determinació per arribar al final es la fòrmula amb un Estat del qual no podem esperar res. El que no podem es comprar els relats interessats que infravaloren els passos ja fets i ens volen tornar a la casella de sortida amb la nostra col·laboració. Ara crec que el més convenient i el que reclama la societat es un Govern a tres que per força ha de posar damunt la taula un full de ruta compartit que posi el debat a Catalunya i fugi de taules de diàleg i solucions com si l’Estat espanyol fos un Estat democràtic normal que resol els problemes polítics amb política i que aplica la democràcia com a base amb la ciutadania com a primer element.

En definitiva, el tenim pressa es vàlid, però cal un full de ruta acordat i real per arribar-hi.