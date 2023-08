RES A PARLAR

El govern espanyol ha tornat a tancar la porta a celebrar un referèndum d’autodeterminació a Catalunya, deixant obert l’amnistia, tot amb l’excusa de la Constitució.

Efectivament el Govern progressista com diuen, la veritat fa riure per no plorar nega la democràcia amb l’argument de la no contemplació de la mateixa a la Constitució, i ha deixat oberta l’amnistia encara que per tots els protagonistes i sempre per garantir la cohesió territorial.

Realment amb aquest nou cop de porta ja n’hi hauria prou per no negociar res més i enviar Espanya a unes noves eleccions, evidentment tots sabem que no ho faran i que segurament amb l’excusa d’un nyap de llei d’amnistia que ens vendran com una meravella donaran suport a Sanchez com si res. Si veritablement fossin partits independentistes nomes hi podria haver una condició que es el referèndum acordat i acceptat per totes les parts amb la via del traspàs de competències tipus Escòcia o amb una negociació directe i signada. Dir que no des de Madrid i de la teòrica Esquerra amb l’excusa d’una Constitució redactada i vigilada per les remores del franquisme i que posa la unitat territorial per damunt de la voluntat de la societat que ha de regir, senzillament ens dona idea de com el feixisme que s’atorga a VOX no està sol i s’exten per la resta de partits del fals sistema democràtic espanyol. De fet fa poc ho vam comprovar per si calia amb la negació a judicis a militars franquistes acusats de tortures seguint la protecció de la que han gaudit aquests assassins sempre.

Centrar-se amb la llei d’amnistia es acceptar la culpabilitat d’entrada, el perdó de l’Estat agressor que posarà en el mateix sac la lliure defensa de l’exercici democràtic del vot amb les ordes violentes enviades a Catalunya, això ja es una burla, però apart tots sabem que la repressió continuarà, ja que Espanya mai ha complert els seus compromisos, i ara tampoc ho farà amb la col·laboració entusiasta dels nostres partits autonomistes que un cop més demostraran no haver entés res del que els ha demanat la societat catalana en forma d’abstenció electoral i seguiran la seva deriva vergonyosa a Madrid com si res.

No hi ha res a parlar, i cal acabar amb aquest fals independentisme, convertit en simple partidisme autonòmic.