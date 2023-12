PRIMERA MENTIDA DEL PACTE

Finalment, en la darrera oportunitat del Govern espanyol per portar a votació el català en el Consell de la Unió Europea dins la seva presidència, ha estat retirada, i es consuma una nova presa de pel per aquells dos partits que han donat suport a Sanchez, i on algun apostava sempre per cobrar per avançat.

Es confirma la retirada, i com excusa el ministeri argumenta que mai van donar per fet que seria avui, ja que els informes comporten temps. Cal recordar que la unanimitat dels 27 ha de ser un fet per aprovar la qüestió. De fet hi han recels i la proposta espanyola es incloure català, basc i gallec dins el Règim lingüístic de la Unió i així evitar un efecte contagi en altres Estats. El cert es que aquesta proposta va ser enviada poques hores abans de la trobada i això ha causat malestar entre els socis europeus.

El problema afegit es que l’1 de gener acaba la presidència espanyola amb el que això comporta per aprovar iniciatives. De fet el rum rum ens deia que les coses no s’estaven fent bé per aconseguir l’aprovació i la sensació de que amb la investidura aprovada, aquest interés forçat, no per convicció com sempre havien demostrat en sentit contrari, ja no era massa entusiasta, ni eficient. De fet recordo que especialment Junts i el seu cobrament per avançat per diferenciar-se d’Esquerra en va fer bandera a canvi del vot favorable a la Presidència socialista de la Mesa del Congreso, i si això li sumem declaracions del mateix Sanchez aquest cap de setmana en to de broma amb el mediador salvadorenc de la Reunió de Suïssa, veiem com la primera mentida dels acords surt a la llum, res que no sigui previsible, i norma habitual en les negociacions del PSOE amb els partits catalans.

Ni el PSOE ni els Populars han volgut mai la oficialitat del català a Europa, i això era una evidència que no cal ser molt llest, ara amb la investidura a la butxaca i 6 mesos a Europa d’anar fent veure que miraculosament havien canviat d’opinió, veiem que no, i si amb la presidència no hi ha hagut cap interés, imagino sense ella. El més vergonyós com sempre l’actitud dels nostres partits amagant la realitat i seguint amb el conte creat un cop més. La dignitat hauria de ser la pèrdua de votacions de Sanchez, però sap que això no succeirà, ja que pot seguir amb la farsa indefinidament i on els nostres partits participen activament amb la mateixa, amb la societat i aquest cas la llengua com a víctima.

Primera mentida de moltes del pacte de la vergonya.