On son les sancions?

Ahir la Justícia espanyola va tornar a fer gala de la seva repressió desmesurada contra Catalunya i enviarà a judici bona part de la Mesa del Parlament anterior amb Roger Torrent al capdavant per atenció haver permès un debat a la cambra sobre el dret de l’Autodeterminació de Catalunya i la reprovació al Borbó desprès de la sentència als presos polítics.

Ja tenim el precedent de la condemna a la Mesa de Carme Forcadell i que sabem que va acabar amb inhabilitacions a la majoria de membres, excepte la pena de presó per la Carme per sedició i per tant un guió que ja coneixem. De fet tenim 3000 persones repressaliades que aniran passant pels jutjats i complint condemnes amb la majoria de casos. Això xoca frontalment amb les ofertes de diàleg i aquesta Taula que ens ven el Govern de Catalunya per resoldre el conflicte quan ni tant sols es pot parlar de l’Autodeterminació al Parlament i ens volen fer creure que es la petició final a fer per Espanya.

Es una vergonya que un Estat democràtic pugui portar a judici uns representants votats per la ciutadania i concretament aquests, els que marquen el control de la cambra on resideix la sobirania popular per permetre un debat sobre qualsevol tema, bàsicament la seva funció. Aquests vetos a determinats temes que no agraden a l’Estat i erigir-se amb la potestat mitjançant la justícia de censurar-los i castigar-los passa per damunt de qualsevol norma democràtica. Ara que la Unió Europea s’ha posat a fons amb el tema sancions a Russia per la invasió a Ucraïna o que va cridar l’atenció a Estats com Polònia que van acordar que les seves lleis estaven per damunt de la Unió Europea. Ara seria hora de girar el cap per Espanya i veure com ha actuat amb el procès democràtic i pacífic d’autodeterminació a Catalunya i com ha utilitzat la repressió política i també ideològica amb per exemple cantants a la presó, exiliats i ara un altre cop jutjant als representants populars d’una cambra democràtica per haver permès debats.

Si la Unió vol ser aquell espai que diuen de democràcia i llibertat, cosa que tots sabem no es, bàsicament es un club d’interesos, ara seria hora de sancionar l’Estat i exigir per la seva continuitat respecte a la ciutadania i a la democràcia en general, cosa que sembla haver oblidat definitivament.

On son les sancions?