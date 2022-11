LA MANIPULACIÓ DE LA GUERRA

Aquest incident amb els missils caiguts a Polònia i que han provocat dues morts, marquen la manipulació mundial per aquest conflicte que arriba a ser insultant per la població que vol contrastar les notícies i que no vol caure amb el tot s’hi val.

Hi ha hagut molta preocupació, ja que son els primers missils que surten de la zona de conflicte i cauen en un Estat aliè, provocant dues morts. La reacció immediata va ser la condemna a Rússia pels fets crec sense investigar res i seguint el fil de la culpabilització de tot a la part russa i la divisió entre bons i dolents que veiem per exemple quan en les retransmissions dels partits de futbol la bandera ucraïnesa al costat del marcador, en una manipulació de manual, no recordo en cap altre conflicte veure cap altre bandera, com la d’Afganistan amb les invasions successives o la d’Iraq quan no es van trobar les armes de destrucció massiva que eren l’excusa entre d’altres. Un cop escampats les maldats russes per aquest atac amb tots els aparells de propaganda mundial, i la negació d’aquests que han portat a assumir que havien estat missils provinents d’Ucraïna, bé per errada logística o bé amb altres intencionalitats, ara per suavitzar-ho l’OTAN ens diu que la culpa es igualment de Russia, ja que son danys col·laterals dels seus atacs. Un nou insult a la intel·ligència.

Davant aquesta propaganda cada cop més repulsiva, cal dir que tal com s’investiga cada mort que es troba al camp de batalla, sempre amb la culpabilitat per un costat, ara s’hauria d’investigar la mort d’aquestes dues persones a Polònia, que crec son iguals que la resta de morts, no son de segona com si sembla que son altres morts amb altres conflictes pel planeta que nomes mereixen 10 segons de telenoticies. Si el món no es bellugués per interessos i s’acaba demostrant l’autoria accidental o no per part d’Ucraïna, la condemna hauria de ser general, però tots sabem que no serà així i el relat dels bons i dolents al 100%, sense matisos seguirà com única tàctica per explicar una guerra d’interessos i que serveix per amagar segons que a molts Estats amb un ase dels cops permanent i de pas perquè el negoci de les armes estigui en un gran moment.

No es pot exculpar a ningú evidentment, però d’aquí a manipular la informació per criminalitzar en exclusiva a una part sempre hi va un tros.

Es la manipulació de la guerra.