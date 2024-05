CORDONS SANITARIS

Sense categoria

Acord signat per PSC, ERC, Junts, CUP i Comuns per no acceptar els vots ni cap pacte amb partits d’ultradreta, concretament VOX i possiblement Aliança Catalana, sigui quina sigui les circumstàncies que es donin despres de les Eleccions. Una nova farsa d’aquesta democràcia de fireta.

Efectivament, diuen que ni que en depengués la majoria independentista acceptarien els vots d’Aliança Catalana de Silvia Orriols, que es trobarà aillada politicament, tot promogut per la entitat Unitat contra el feixisme i el Racisme. De fet es diu que alguns ja ho havien signat, però que a Junts no se l’havia convocat per aprofitar-ho com a munició electoral. Ens parlen de no donar-li altaveu, i evitar tingui representants a la mesa del Parlament o a les comissions, així com a la dessignació de senadors, insistint sobretot com a tema de campanya el tractament i vinculació de la delincuència i la immigració.

Per higiene democràtica, entenc que qualsevol formació que compleix els requisits establerts per poder representar la ciutadania a les seves institucions democràtiques ha de gaudir dels mateixos drets que els altres. Per tant en contra d’aquests cordons etiquetats i dirigits des d’alguns partits amb interessos més aviat allunyats dels que ens volen vendre. Pel que fa l’independentisme i si ens refiem de les enquestes la hipotètica majoria independentista pot anar molt justa i menysprear els d’un partit que pot ser la clau és anar amb el lliri a la mà o desviar l’atenció com si l’independentisme ideologicament no te diferències per exemple entre Junts i la Cup. Per altra banda i si fem cas al tema immigració comprovant el programa d’Aliança Catalana parla de les dificultats d’acollir a tothom i per tant no nega la solidaritat però que sigui en origen. Per altra banda en vol un control i rebre una integració a canvi d’aquesta ajuda com seria el normal, drets i deures. Retornar els menors coneguts com MENA no acompanyats als seus països i apart els delinqüents també retornar-los ja que son la meitat de reclusos sent un 20% de la població general i no és lògic que a damunt ens costin diners dels nostres impostos per mantenir-los a les nostres presons. Això ès el que hi diu, i francament no em considero extrema dreta i ho subscric plenament com fan molts altres Estats al món.

Aquesta falsa societat que ens volen vendre de l’acollida indiscriminada i mantenir a tothom sense cap deure aparent, forma part d’aquesta burla que ens venen els partits oficials sense assumir la realitat. Per altra banda és podria preguntar als teorics partits independentistes desprès dels fets del Referèndum i del 155 perquè no fan aquest cordó als partits que el van acordar, o això ho consideren democràtic.

Una nova burla a la societat.