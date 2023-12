LA FARSA DE LA REUNIÓ

Com si no hagués passat res els darrers anys, el President espanyol torna a Palau amb honors per exhibir la seva màgia davant un President de la Generalitat incapaç de mantenir uns mínims de dignitat.

Sanchez, s’ha de dir un polític hàbil juga amb els partits independentistes com i quan vol acordant i incomplint a parts iguals amb uns interlocutors submisos i de baix nivell que no li suposen massa dificultats.

Ens venen a bombo i plateret uns acords, com una propera reunió de la Taula de diàleg, les bases del traspàs de rodalies amb la formació del consorci mixt i ja avisant que serà lent, una llei del plurilingüisme que serà un gran salt pel català, i estudi d’una millora del finançament sempre dins el marc conjunt.Pel que fa al Referèndum demanat proposa una millora de l’autogovern com a solució, ja que la consulta no cap a la Constitució i considera una proposta de màxims.

Que aquestes alçades una Taula que nomes s’ha reunit 3 cops amb uns resultats nuls i sense poder parlar del problema real, vetat per la part espanyola i amb un altre Taula en marxa amb mediador, fa riure per no plorar i seguir amb aquesta presa de pel sense fi. El tema rodalies ja ha quedat clar que el consorci seguirà en dret de vetar per la part espanyola i per tant prou de dir que es un traspàs que no existeix. Fa vergonya acordar lleis per millorar el català amb el partit que no ha estat capaç, ni ganes de portar el català a les institucions europees que està dacord amb el 25% de castellà a les escoles i que ha lluitat contra el nostre idioma com el que més. El mateix podríem dir del finançament, un nou model dins el marc conjunt com ja son molts i sempre amb el resultats d’aquest 10% que marxa i no torna, conegut com espoli fiscal.

Per últim el referèndum que ningú es creu, no es cap proposta de màxims com alertava avui Vicent Partal encertadament, l’objectiu màxim es la independència, el demanen els mateixos que no van voler aplicar el resultat del 2017 i per enèsima vegada ens diuen que això no és possible, ni ho serà acordat amb Espanya, amb la proposta trampa de la millora de l’autogovern que curiosament va minvant amb els anys.

Una nova riota i vergonya seguir amb la paròdia aquesta, i mentrestant el món independentista dividit i decebut, alhora que els partits segueixen la comèdia com si res.