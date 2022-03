Aquest Alt Representant de la Unió Europea, dit Josep Borrell, ara ens diu que proposarà un nou mecanisme per sancionar els actors responsables de la desinformació. Sembla que el cinisme mai te límits.

Diu que la benzina de la democràcia es la informació. Si es dolenta, la democràcia es dolenta, si la informació està esbiaixada per la mentida, els ciutadans no poden tenir coneixement de la realitat. De fet ens diu que l’objectiu, és oferir garanties que la informació que circula a l’entorn mediàtic europeu no sigui un element que contamini les ments.

Seria més o menys com si un piroman fos el responsable d’apagar un incendi. Un personatge com Borrell, que es la desinformació interessada en primera persona es preocupi ara per aquest tema fa riure per no plorar. En Borrell que formava part del Govern del GAL, que va vendre accions per informació privilegiada o que ha escampat tantes i tantes mentides sobre el procés d’independència a Catalunya no pot ara demanar fidelitat a la veritat que mai ha practicat. Deixar en les seves mans quin mitjà ofereix versions veridiques i quin no evidentment no te cap sentit.

De fet a la Guerra d’Ucraïna, veiem clarament com hi ha una guerra paral·lela igual d’important de la que hi ha sobre el terreny i que amb la xarxa actual, que es la del relat, aquesta es converteix en propaganda esbiaixada com veiem clarament aquests dies per crear opinió i obviar la realitat que mai es tant senzilla. Els Governs pels seus interessos fan i desfan en el relat per aconseguir els seus fins.

Els mateixos que dirigeixen i controlen la desinformació ara no poden ser els responsables del seu control, que de fet ja ho son. Ens diu que el fonamental per una bona democràcia es la informació i que ha de ser una garantia que no contamini les ments de la ciutadania. Uns arguments de traca i mocador per aquest gran manipulador que negava la violència del dia del Referèndum a Catalunya encara que les imatges el deixessin retratat. La seva manipulació res te a veure amb la democràcia, un sistema que evidentment no crea grups terroristes amb diner públic per lluitar contra el terrorisme, ni manipula el relat del procés a Catalunya tant barroerament com ha fet ell amb manifestacions al costat de l’extrema dreta populista, de fet la seva ideològia que ha tingut premi amb el càrrec actual, i que mostra com la Unió Europea no controla el nivell dels seus representants.

Això si que es un exemple de desinformació.