LA CLAREDAT MÉS FOSCA

El President Aragonès proposa una Llei de Claredat per solucionar l’Autodeterminació de Catalunya en el Parlament, una nova mostra del disbarat i la burla a la ciutadania d’un Govern que sembla ja en via morta.

Realment sembla que comencen a enterrar el fake de la Taula de diàleg i ara passem un nou esperpent la Llei de Claredat insipirat en la via canadenca. Per si la situació no era prou esperpèntica, es veu que sempre la realitat supera la ficció. La via canadenca en la que diu s’inspira es la llei de claredat que el Govern canadenc va aprovar amb l’oposició de l’independentisme del Quebec ja que dona la facultat al Govern central de validar la pregunta del referèndum i la possibilitat de vetar-lo, i també per exemple fixar el percentatge perquè sigui efectiu el mateix, de fet fa 22 anys que no hi ha un nou referèndum al Quebec. Una llei contra la independència se li ofereix a l’Estat espanyol per avançar cap un nou referèndum. Una bogeria que supera tot l’anterior. De fet tant els seus socis al Govern com el Govern espanyol ja han rebutjat en un temps record, o sigui una proposta morta de bon començament.

De fet tant Junts com la Cup reclamen una qüestió de confiança si no compleix l’acord de Govern que en una coalició i amb un suport de diversos no es pot actuar de forma unilateral. Aquesta nova proposta bé desprès de fer entrar en una via que no porta enlloc una Taula de diàleg que evidentment no ha donat cap fruit, ja que simplement no existeix i en qualsevol cas no servirà mai per resoldre el conflicte democràtic de Catalunya. Ara es segueix insistint en una via acordada que Espanya mai exercirà i a sobre se li dona eines per vetar qualsevol referèndum amb legalitat, una paranoia que ja hauria de significar la fi d’aquest Govern.

Junts, si vol un mínim de credibilitat no pot mantenir-se com a soci en el Govern català, ja que les amenaces de marxar sense fer-ho efectiu no fan res més que afegir més esperpent en un Parlament buit de poder i amb uns partits teoricament independentistes que han utilitzat el 52% sempre demanat per ostentar els seus carrecs, però no per l’objectiu demanat, que era complir amb el mandat de l’1 d’octubre que ja avanço, mai serà pactat amb l’Estat espanyol.

Una claredat tant fosca que es fa difícil d’explicar i de creure.