ELS TRES PODERS

Un Estat democràtic normal està estructurat amb tres poders com son el legislatiu, executiu i judicial. Cadascú amb les seves funcions delimitades i part d’un engranatge que fa funcionar el sistema. En el cas d’Espanya com veiem la distinció no existeix i les accions que veiem haurien de comportar una alerta a la mateixa Unió Europea.

Exmagistrats del Constitucional criden a desobeir i presentar batalla contra el desafiament de l’amnistia. Diuen que han de fer servir manifestacions, boicots o no compliment de les lleis que els altres no les compleixen, tot això amb un acte contra l’amnistia organitzat pels Populars. Parlen d’una llei que vulnera el principi de seguretat jurídica i d’igualtat. Ens diuen que la carta magna prohibeix els indults generals i que es vol donar la benvinguda a un pròfug en referència al President Puigdemont i critiquen que la Moncloa accepti el relat de la judicialització del conflicte polític de Catalunya amb Espanya i ho defensa dient que l’Estat de dret funciona.

Realment aquesta anòmalia democràtica anomenada Espanya permet que un dels poders cridi a la insubmissió com si tal cosa i que concretament l’aparell judicial i Tribunal Constitucional que simplement han de vetllar pel compliment de la Constitució faci judicis previs de valor amb una llei que recordo ni tant sols s’ha aprovat a les cambres com es de rigor. Per tant parlem d’una llei que encara no es definitiva i que ni tant sols ha sortit del Congreso i Senado aprovada. Nomes llavors qui le denuncii als Tribunals, aquests podran estudiar-la i donar sentència com qualsevol altra, no abans, ni amb opinions personals que els hauria d’apartar de la seva suposada imparcialitat. Que els magistrats o exmagistrats cridin a desobeir la llei, s’en diu Cop d’Estat, no te altra nom. Diuen que vulnera la igualtat i que està prohibida, suposo que de l’amnistia vergonyosa als torturadors i assassins de la Dictadura no en diuen res, i recordo aquests tacats de sang i posteriorment participan i protegits dins la democràcia. Pel que fa al pròfug com diuen, suposo que les sentències a Bèlgica, Alemanya o Itàlia per posar uns exemples no les accepten i apart deixen sense sentit el terme pròfug.

Respecte la judicialització, evidentment l’Estat ha utilitzat l’aparell judicial per la repressió i acabar amb l’independentisme amb judicis farsa com hem vist que no passarien el filtre a cap lloc normal, això no es fer funcionar l’Estat de dret, es manipular l’Estat de dret a conveniència i amb una idea sobre la unitat espanyola a defensar per damunt de la societat i de la pròpia democràcia.

Els tres poders que estan dinamitant un Estat amb peus de fang, i sembla que aquí tampoc aprofitarem aquesta ocasió.