EL CONTROL DE LA SOCIETAT

Crec que es força clar que les religions son elements de poder pel control de la societat des de fa molts segles, una eina dels poderosos que ha funcionat i que segueix en el seu context amb el pas de la historia exercint aquest paper.

Llegeixo que el Papa Francesc obre la porta a beneir les parelles gais, de fet a preguntes de cardenals conservadors va especificar que parelles gais es puguin beneir sense que aquesta benedicció sigui equivalent al matrimoni que reserven per la parella home i dona. Defensa la caritat pastoral i que la benedicció es expressar una petició d’ajuda de Déu, per poder viure millor.

Realment, aquestes mafies de poder segueixen en el seu món i frenant el pensament lliure de les persones i la seva evolució com a raça humana carregant el seu cervell de manaments absurds que han sortit de les seves ments amb la finalitat de crear una societat a la seva elecció i totalment entregada. Ara escolto aquesta notícia i observem com aquests personatges sinistres han decidit quin model es matrimoni i quin no, quin es parella i quin no. La pregunta seria qui son ells per decidir això, precisament persones que no tenen parella. Cal dir que han aconseguit inocular un xip a bona part de la humanitat amb un relat donat per cert i una mena d’esclavitud de la mateixa cap un ser superior que no es altre que la seva forma de viure i la manera de mantenir un sistema piramidal on ells son la punta que viu precisament de les pors dels que viuen a la base. Parla de caritat com si una orientació sexual fos millor que un altra, o com si fos una malaltia que no fos la que ells defensen. Crec que poder viure millor depén exclusivament de les persones, els seus anhels i la sort que tinguin a la vida per arribar-hi amb decisions més o menys encertades, en cap cas deixar-ho a les mans d’un ser imaginari que precisament caritat no seria el que ens hauria demostrat al llarg de la història i les proves crec que ho demostren més enllà de les supersticions per falta de cultura.

En el segle que vivim encara esta parlant de les parelles siguin les que siguin demostra el fre que han suposat per la humanitat i el seu pensament les Religions i les cultures de la por, nomes cal veure els seus llibres sagrats, la historia i els seus servidors a la Terra amb la pederastia per bandera i el món fosc per sistema de viure.

Son el control de la societat.