Pedro Sánchez: Espanya, de mar a mar

Pedro Sánchez està aconseguint situar-se com el baluard contra l’extrema dreta i campió de l’antisemitisme pro-palestí, dos impostures que li permeten, probablement, guanyar les eleccions a Catalunya i les europees. El PSOE, que és un component essencial de l’integrisme espanyol front als nacionalismes perifèrics, després de votar l’aplicació del 155 CE per estroncar l’autonomia catalana i reprimir l’independentisme tancant files amb PP i Ciudadanos, ara diu voler fer-los-hi front. L’extrema dreta -segons ell i també Vicent Partal- és el mateix a tot arreu, ja es digui Vox o Aliança Catalana. Aqueixa impostura el situa com el líder del progressisme contra tots els reaccionaris.

Tots aqueixos que de Catalunya estant bramen erròniament contra Sílvia Orriols, (des de l’entusiasme foll d’ER a la connivència silent de Junts), alimenten el discurs de Pedro Sánchez i l’espanyolisme progre i afebleixen la causa independentista difuminant el veritable conflicte nacional Espanya/ Catalunya.

També Pedro Sánchez és el governant europeu més hosstil a Israel i qui capitalitza l’antisemitisme transversal que és hegemònic a la política espanyola -la catalana, dissortadament inclosa-. Tots els partits catalans són propalestins, incapaços d’independitzar Catalunya menyspreen Israel per defensar-se contra tots els totalitarismes que l’amenacen. A Pedro Sánchez, nacionalista espanyol antijueu, li escauria adoptar el lema dels gihadistes palestins que admira amb una lleu adaptació geogràfica: “Espanya de mar (Atlàntic) a mar (Mediterrani)”, escombrant els pobles ocupats, els representants dels quals coincideixen amb ell a aplaudir el lema genocida contra Israel, “Palestina, del riu al mar”.

Liderant els mateixos combats que els seus suposats antagonistes (contra l’extrema dreta i contra Israel) Pedro Sánchez és a les portes de dos victòries electorals que poden ser històriques: a Catalunya i a Europa.