ODI I INCULTURA DE LA MÀ

Sense categoria

El President d’Aragó, Jorge Azcon amb les seves declaracions sobre Sant Jordi i la historia de Catalunya ha demostrat la seva incultura per un costat, i la seva catalanofobia per un altre, res de nou a l’horitzó.

Aquest personatge ens diu que a Catalunya celebrem Sant Jordi perquè a Aragó celebra San Jorge i ha declarat orgull pel que representen. Segueix dient que Catalunya era un comtat i Aragó un regne i per tant lloa la història d’Aragó i la seva contribució a Espanya, sent una part fonamental. Ha criticat que els catalans puguin demanar un finançament particular perquè Sanchez te els seus vots per seguir a la Moncloa, aclarant que els recursos son de tots i no ho poden decidir nomes uns quants. Per últim en referència als resultats electorals al País Basc i les previsions a Catalunya diu que tenim un problema quan els que volen trencar Espanya i no respecten la Constitució incrementen les seves posicions i seguint el deliri ha tornat a recordar ETA com si encarara existis.

La catalanofobia dona vots com ja sabem i atacar Catalunya surt gratis i es un dels esports preferits d’Espanya davant la submissió catalana. Ara resulta que celebrem Sant Jordi perquè Aragó celebra San Jorge el seu patró, la incultura ja se sap que es molt atrevida i potser llegir una mica no li aniria malament per veure que res a veure, son dues coses diferents i la història és testimoni. Per acabar de demostrar les seves nul·les nocions de la història s’embolica amb el comtat i el Regne, quan no deu saber que es deu a una unió dinastica, però que cadascú conservava el seu Estat, una mena de federació d’Estats medievals, com deia la seva incultura segueix sent molt atrevida. Per rematar la jugada diu que els recursos son de tots, és evident, però alguns aporten molt més que d’altres i per tant haurien de rebre en conseqüència, cosa que amb Catalunya passa a l’inrevés, com ell bé deu saber.

Tampoc podia faltar constatar el seu nul respecte a la ciutadania i a la democràcia quan qualifica com a problema que els partits independentistes guanyin pes a les institucions, tot amanit amb la dosi d’ETA, per fer un poti poti que segueix burlant les víctimes reals d’aquest episodi, a les quals tampoc respecta en absolut.

En definitiva, un nou episodi del tot s’hi val contra Catalunya i la demostració de que odi i incultura poden anar de la mà amb un objectiu comú.