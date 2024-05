Comentari a la web de Prou Partits Venuts:

Subrepública, Alhora, Junts. CdR i MxI.

Què és la proporcionalitat entre vots i escons?

Cal que preparem la Subrepública, tots els independentistes anant a la una en un pre subparlament on assolirien els consensos com a estratègia compartida. Entendre’ns nosaltres en gran proporció abans d’anar al Parlament.

Si Puigdemont no pogués ser investit no quedaria pas sense feina, tan al CdR com al MxI. Igualment Graupera, Ponsati i tot el seu equip.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Cos Territorial en defensa de la DUI, de la Llista Civica, de la Llengua.

