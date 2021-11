Vergonya a Madrid.

Aquests dies, en el debat a Madrid sobre les esmenes a la totalitat dels Pressupostos hem vist com el PSOE i la resta del nacionalisme cavernari espanyol han comprat crispetes i veuen en primera fila la divisió i les baralles entre els partits independentistes. Aquest es el servei que ens fan.

Ahir Miriam Nogueras de Junts va atacar Esquerra dient que validarien un pressupost socialista a canvi de res en una estratègia totalment fallida amb un xec en blanc . Avui Rufian per part d’Esquerra ha contestat dient que fa molt que viuen a twitter en referència a Junts. Diu que es la nostra responsabilitat negociadora i parlamentària no desaprofitar cap oportunitat de millorar la vida de la gent visqui on visqui, qui això ho vegi inutil fa temps que seu en un escó i es mou en cotxe oficial vivint a twitter. Acabant dient que no deixaran mai que es toqui la nostra llengua.

Un espectacle lamentable el que ofereixen a Madrid els nostres partits, que dit sigui de passada i a falta d’una justificació de que fan allà desprès de l’aplicació del 155 nomes busquen vots pel propi partit i quotes de poder amb arguments miserables que ja haurien de ser fora de context. El xec en blanc d’Esquerra a PSOE de moment es molt clar, ni tant sols es un argument, es un fet per tant no hi hauria d’haver cap discussió. La resposta cinica de Rufian es de traca, dient els que els acusen de viure per seure en un escó, anar amb cotxe oficial i viure a twitter, de fet no se si era una descripció de les seves funcions i objectius a la vida o un atac serios. Diu que no poden desaprofitar cap oportunitat per millorar la vida de la gent. Sap perfectament que això passava per la independència, i no passa per acordar investidures o pressupostos que sempre deixen a Catalunya en el mateix lloc, amb incompliments i a la cua dels fets reals, això no millora la vida de la gent. Tampoc estic dacord que la gent visqui on visqui, ells es deuen a la societat catalana, i aquestas es la que han de mirar de defensar, la d’Extremadura per posar un cas ja te altres representants per fer-ho.

Respecte la llengua, l’hemeroteca de traïdora, i ja hem vist al llarg del temps els acords anunciats amb bombo i plataret en diferents àmbits per la llengua i com no s’ha complert cap. De fet, l’altre dia ens deia que no tenia cap garantia que el PSOE compliria i preguntava quina era l’alternativa.

No hi ha dubte que l’alternativa precisament es la independència, defensar la única oficialitat del català i abandonar definitivament les institucions espanyoles com ens va dir fa un temps amb 18 mesos que crec ja han passat.

Vergonya a Madrid.