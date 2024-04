Un nou brindis al sol.

Sense categoria

Estem acostumats que el President espanyol Pedro Sanchez promet moltes coses que acaben sent simplement fum i no porten enlloc. Els catalans en som un bon exemple i la seva crossa incondicional fins ara Esquerra Repúblicana ho ha patit en carn pròpia molts cops, però la política internacional també pateix aquest fenòmen.

En diferents ocasions hem escoltat Sanchez dient que reconeixerà l’Estat de Palestina. En diferents rodes de premsa que li han portat a rebre tocs d’atenció d’altres membres de la Unió Europea, ja que les solucions haurien de venir conjuntes i no d’un Estat en particular. Darrerament l’hem escoltat en converses informals amb periodistes que abans del juliol Espanya donaria el pas del reconeixement i això ja li ha valgut la cleca de Bèlgica que li retreu que això no pot ser un simple gest simbòlic, ha de ser una evolució concreta sobre el terreny i un estatus complet d’Estat.

No hi ha dubte que traslladar els enganys constants a Catalunya que els accepta sense cap conseqüència i molts cops ajuda a donar validesa al simple fum, no es aplicable amb Estats seriosos com en aquest cas Bèlgica on aquest reconeixement ja figura amb un acord de Govern amb tots els partits i nomes serà una realitat quan vagi de debó amb totes les garanties com no pot ser d’altra manera. De fet la propaganda i el fum no aporten res a la crua realitat de la zona, i son una frivolitat que no es de rebut en un conflicte tant seriós.

La solució de dos Estats entre Israel i Palestina, crec és la millor, però abans Palestina ha de donar l’esquena al terrorisme de Hamas, ha d’evolucionar a una solució més pragmàtica amb un vei molt més poderós i negociar amb condicions assumibles pels dos i amb concessions que per força hi hauran de ser. Un cop assolit l’acord en aquest cas la Unió Europea pot validar el seu reconeixement i el seu ingrés als forums internacionals amb el ple dret d’un Estat normal. No hi ha dubte que els interessos d’uns i altres i sobretot dels aliats a la zona també han de col·laborar amb aquesta solució deixant de banda els seus propis interessos que han prevalgut fins ara.

Aquesta és la diferència entre una via que no és fàcil, però que pot arribar amb l’esforç de tots i simplement vendre fum de cara a l’opinió pública sense cap efecte sobre el veritable problema.

Un nou brindis al sol.