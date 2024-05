El meu abril literari 2024

1 d’abril: Enllestit el preludi del llibre 13 cartes + 1 de Gerard Vergés. Endegat el cicle d’articles El meu Gerard Vergés, 10 anys després al bloc de mesvilaweb, que durarà durant tot el mes.

2 d’abril: valoració dels treballs presentats al premi Petjades. Redacció de l’article sobre Carles Riba i Gerard Vergés, penjat al bloc de mesvilaweb.

4 d’abril: redacció de diversos articles per a la web de l’institut i el blod d’Our digital stories.

5 d’abril: redacció de l’article sobre La sanitat a la Batalla de l’Ebre per al web de l’institut.

10 d’abril: coordinació del club de lectura de la Biblioteca de Jesús analitzant la novel·la Destins, de Joan Cid i Mulet.

11 d’abril: redacció dels articles sobre el curtmetratge Venjança i l’acte de jubilació del professorat de 2022 per a la web del centre.

12 d’abril: Estrena de l’obra dramàtica Les llargues vacances del silenci, de la qual soc autor i interpretador, en el marc de la Fira literària Joan Cid i Mulet.

13 d’abril: participació a l’esmorzar d’escriptors de la Fira literària Joan Cid i Mulet. Presentació de la novel·la Alys, Gareth’s daughter a la Fira literària Joan Cid i Mulet. Redacció dels articles: L’exalumne Èric Serres publica el seu treball de recerca i L’alumne Ferran Esquerré s’emporta el XVI Concurs de tdr de la fira Cid i Mulet per a la web del centre.

14 d’abril: xerrada a l’acte d’homenatge als represaliats del franquisme al cementiri de Vinaròs.

18 d’abril: Entrevista a Ràdio Ebre-Cadena Ser sobre l’erasmus. assistència a l’acte de lliurament dels premis Petjades a Flix. publicació dels apunts Xerrada sobre els ebrencs als camps nazis i Visita de l’alumnat de Sassenburg (1) al web del centre.

19 d’abril: publicació de l’article Carles Riba, mestre de Gerard Vergés al setmanari l’Ebre. Publicació dels apunts sobre els alumnes Isaac Artells i Pol Rel, guanyadors del premi Petjades 2024, i de les seues composicions, a la web del centre.

22 d’abril: estrena de l’obra A Christmas Carol, by Charles Dickens, per part de l’alumnat del 1r de batxillerat escènic, la qual he dirigit personalment amb coordinació amb Cristina Gimènez.

24 d’abril: publicació dels apunts sobre l’estrena d’A Christmas carol i la tercera part de la visita de l’alumnat de Sassenburg.

25 d’abril: acompanyat l’alumna Carla Isla a rebre el premi Ramon Calvo de treballs de recerca a l’institut de Deltebre.

27 d’abril: publicació de l’apunt Els inicis literaris de Gerard Vergés al bloc de mesvilaweb.

28 d’abril: traducció del poema Cofre àrab de Gerard Vergés a l’anglès, i publicat al bloc de mesvilaweb.