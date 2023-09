UN FRAU DE CONCEPTE

El concepte referèndum en un Estat amb les mancances democràtiques espanyoles es una paraula a evitar o prohibida i escoltem declaracions de polítics de primer ordre o accions en partits acceptats en una democràcia que en un lloc normal no tindrian cabuda.

El President Montilla davant la proposta d’ahir del President Puigdemont ens surt amb la cantarella que un referèndum seria divisiu i no es viable legalment, i afegeix que es legítim que ho vulguin defensar i encara afegeix que la independència no es majoritària a Catalunya ja que Catalunya es plural on hi ha independentistes, federalistes, contraris a l’autogovern i tot això es Catalunya. Per altra banda i gràcies a una demanda de Ciudadanos en el Parlament Europeu s’ha retirar d’una exposició una fotogràfia del Referèndum del Primer d’octubre amb uns ciutadans aixecant una urna amb l’excusa com ha expressat un dirigent seu que això es colpisme.

Parlem d’aquest nivell democràtic nul. El President Montilla diu que un referèndum es divisiu, caldria afegir igual que unes eleccions per exemple. De fet una democràcia es això, poder expressar la pluralitat d’una societat. El que no divideix mai es la imposició i el pensament únic i imposat que per cert es diu Dictadura i sembla que es el que ens defensa. Sobre la legalitat tornem al manual de la democràcia i aquesta s’adapta a la societat que regeix, no pas a l’inrevés, si s’ha de canviar es fa, però sempre amb la ciutadania al mig de tot i com a base, cosa que naturalment li molesta, sort que ens diu que es legítim defensar-ho, potser li haurem de donar les gràcies, però defensar una cosa si no hi ha manera de fer-la efectiva es un parany. Com sempre i sense fer cas dels resultats de les consultes, referèndums i resultats electorals, ni tampoc a les mobilitzacions dels darrers anys per voluntat popular i on es prou clar la majoria independentista, que ell nega, ja que prescindeix de tot això, dels fets i nomes fa cas als seus desitjos fregant el ridícul quan esmenta les diferents opcions que es poden trobar a Catalunya, que naturalment hi son, però en una democràcia la majoritària guanya i la resta accepta, cosa que va en sentit contrari del que ens proposa.

Pel que fa a Ciudadanos, aquest partit feixista es passeja per les institucions escampant la seva xenofòbia i els seus tics antidemocràtics com vetar una foto del poble aixecant una urna. Aquesta es la seva preocupació ja que el seu pensament es molt lluny de la lliure decisió de la gent, i segueixen acceptats per sorpresa en les institucions com a partit del sistema democràtic que tant detesten.

En definitiva un frau de dalt a baix.