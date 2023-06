Terroristes per decret.

Espanya mai deixa de sorprendre, i ara ens trobem que l’independentisme català apareix en una llista terrorista de l’Europol com si tal cosa.

Efectivament ara estem en una llista terrorista, així ho ha descobert el director executiu de la policia europea al comite de Llibertats del Parlament Europeu, on ha dit que son els Estats membres els que notifiquen les dades i que ells es limiten a fer una comprovació fefaent, ha insistit que ells no qualifiquen els fets, això passa quan la Fiscalia espanyola ha demanat jutjar per terrorisme els 12 CDR de l’Operació Judes.

Han estat inclosos junt l’independentisme basc com els més actius i violents a l’estat espanyol. Combinen separatisme amb visions d’extrema esquerra i missatges contra l’Estat espanyol i les seves institucions, així com els desfavorits de la societat. Estan en una llista conjuntament amb grups perillosos d’extrema dreta. Es una estratègia de criminalització amb un informe anual sobre els perills de la UE en matèria de terrorisme.

Fins aquest punt arriba un Estat amb mancances tant clares de democràcia que criminalitza un moviment caracteritzat per les seves accions no violentes que han meravellat el món, i que ha patit la violència desfermada d’un Estat pel simple fet de votar i posteriorment ha vist com la repressió política i judicial fora de qualsevol lògica democràtica, al mateix temps que en un cop d’estat sense precedents intervenia i suspenia les institucions democràtiques catalanes en forma de 155 convocant unes eleccions il·legitimes i on posteriorment l’aparell judicial al millor estil franquista feia acusacions sense cap fonament i sobretot sense cap garantia judicial com hem pogut comprovar en el judici als nostres presos polítics i a les sentències dels nostres exiliats a Europa en sentit totalment contrari.

Per tant en aquesta llista hi podria anar perfectament un Estat que no ha condemnat la dictadura, que l’ha protegida amb la quantita de morts més elevada enterrada als vorals de la carretera desprès de Cambodja, que no ha modernitzat les seves institucions, simples hereves de l’àntic règim, que no escolta la ciutadania com en el cas de Catalunya i criminalitza amb la violència els afers democràtics, una Espanya casposa que no arriba als mínims standards democràtics i que s’atreveix a posar l’independentisme català com un vulgar terrorista, sense haver enterrat ningú amb calça viva com uns que coneixem prou bé. Aquella que coarta la llibertat d’expressió i la de manifestació amb la llei mordaça, aquesta es l’autora.

Terroristes per decret.