SENSE CANVIS

La gran burla a la ciutadania catalana cada cop es més evident i caldria per dignitat una reacció davant aquests representants que han dimitit de les seves funcions col·lectives per passar a fer funcions unicament en benefici personal.

El gran engany del partit bo espanyol i el dolent que tant estan explotant i que evidentment no es així mai. De fet la història ho avala i un cop i un altra ha estat el recurs fàcil, l’excusa perfecte per seguir a l’Estat espanyol canviant l’enemic que es el mateix Estat per nomes una part que ens porta a donar suport a la contraria comprant aquest relat interessat.

Respecte a la cimera on de manera inaudita el President Aragonès hi assistirà ens diu que demanarà parlar del català oficial a Europa i del Corredor Mediterrani, una nova burla, un bucle infinit, sap perfectament que una Catalunya independent tindrià una cosa i l’altra. Dins Espanya ja ens han dit per activa i per passiva i un partit i l’altre que no hi ha cap intenció de que el català sigui llengua oficial, així de senzill i respecte el Corredor Mediterrani, ja veiem que ha de passar per Madrid si o si com correspon a la concepció radial espanyola.

De totes maneres si una cosa ha deixat clar i despullats aquests arguments del poli bo i poli dolent, del diàleg per arribar a tot arreu i de la col.laboració amb l’Estat, son les mentides que han justificat els suports a Sanchez a Madrid, uns avenços com el blindatge del català a l’escola, la mateixa llengua a les plataformes digitals o ara la reforma dels delictes de sedició i malversació que son falsos com hem anat comprovant i on ahir el Jutge Llarena ho va certificar clarament i va deixar la reforma del codi penal en res. Aquella brama de que això donaria un tomb a la vida dels presos polítics i exiliats no es res més que una broma macabra i la interpretació judicial en aquest cas ho deixa clar. Reinterpreta la modificació del delicte de malversació que passa d’un a quatre anys de presó, i introdueix un anim de lucre que curiosament no te en compte si hi ha hagut un benefici particular Una interpretació que comportarà diferents revisions de condemnes entre els presos polítics que tenen malversació i no, curiosament entre els afavorits Oriol Junqueras, no crec que res passi per atzar. Pel que fa als exiliats curiosament Ponsatí i també Marta Rovira sense malversació podrien tornar sense pena de presó, curiós també. Pel President Puigdemont, Toni Comin i Lluis Puig en canvi ara posarà el delicte de malversació agreujada com a causa pendent, també curiosament el mateix delicte pel que no va voler extradir al President quan va estar detingut a Alemanya.

Un cop més aquesta Espanya amb una democràcia de molt baixa qualitat i una estructura que no ha evolucionat massa del règim anterior no canviarà, comprar el relat del partit bo i dolent ès senzillament cinisme i benefici personal deixant les seves responsabilitats amb la societat que representa sense utilitat.