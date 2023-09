ROBATORI INDEFINIT

Aquella famosa frase “Espanya ens roba”, es pot explicar fàcilment amb el dèficit fiscal de Catalunya xifrat amb 20772 milions el 2020 i 21982 milions el 2021, una sagnia dificil de trobar en el planeta.

Aquestes xifres els ha explicada la Consellera d’Economia i Hisenda. De fet els ingressos aportats per Catalunya a l’Estat el 2020 van ser 72216 milions, un 19,3% del total i les despeses rebudes van ser de 51444 milions, un 13,7% del total. Aquest deficit representa un 9,8 del PIB català el 2020 i el 9,6% el 2021. Concretament per habitant 2831 euros. Cal dir que el dèficit calculat equival a un 50% del pressupost de la Generalitat enguany. Evidentment ho ha qualificat d’ofec financer sostingut i deliberat, un greuge i un càstig per tots els catalans. La consellera ha demanat una relació bilateral de l’Estat amb Catalunya en finançament i una proposta de nou model.

Realment la marxa enrera del 2017 amb la denuncia d’aquestes xifres nomes es pot qualificar de cinisme. Això es la normalitat del tracte financer amb Catalunya, invariable en el temps, per tant cap sorpresa i un dels arguments més demolidors per voler un Estat propi. Cada cert temps presentar-nos aquest escàndol financer amb xifres concretes i denunciant la injusticia que suposen i el greuge per tots els habitants de Catalunya es una burla que ja fa massa temps que dura. Saben perfectament que aquest es el nostre destí com autonomia espanyola i no depén del Govern de Madrid ni de cap bona voluntat, es estructural i premeditat. La burla ja es fa insult quan es reclama un tracte bilateral que no ha existit mai, ni existirà com autonomia mirada amb lupa per la resta que com hem vist mai permetran cap tracte de favor, el mateix parlariem de nous models, ja n’hi han hagut uns quants i per un costat o altre el resultat sempre va a parar al mateix lloc.

Per tant, l’espoli fiscal nomes es pot acabar amb un Estat independent, que no estan disposat a assumir com hem vist des del 2017. No cal ens facin creure que podem actuar com a tal dins Espanya o que tindrem un tracte just i igual que altres, perquès sabem que es mentida. Per tant aquest teatre dolen no cal i en son corresponsables directes.

Parlem del robatori indefinit.