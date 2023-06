Ahir vam veure la imatge del racisme institucional al Parlament Europeu amb el discurs de la Presidenta de Kossove Vjosa Osmani, amb ovació de tothom, menys de la representant d’Espanya asseguda a la seva cadira en un nou acte de menyspreu.

La dirigent del grup socialdemocrata, membre del PSOE Iratxe García, va restar asseguda i clarament visible ja que estava asseguda a primera fila de l’hemicicle europeu, i única amb aquesta manera de fer defensant el veto a una nació reconeguda per tothom menys 3 estats, cal dir que els altres dos Serbia i Russia per motius evidents, de la primera es va independitzar i la segona protectora serbia, faltaria Espanya i el seu feixisme sense fissures que passa per damunt de qualsevol lògica dins la Unió Europea. Fins hi tot el seu grup a la Unió es favorable al seu reconeixement, però ja sabem que Espanya com ha demostrat amb el procés va a la seva i no reconeix moltes de les decisions o lleis dins la Unió Europea que teoricament haurien de ser de obligat compliment. El xou de Llarena i les seves euroordres, o les decisions judicials insòlites espanyoles en son dos grans exemples.

Ara veiem com un altre cop la representació espanyola torna a quedar en evidència, i segueix sense reconèixer el que ja es una realitat, sigui unilateral, pactada o de la manera que sigui, però acceptada per la seva ciutadania i pràcticament per la resta del planeta, recordo que aquesta europarlamentaria pertany al PSOE, aquell partit que els nostres partits pacten aquí i allà i han deixat que tornes a la centralitat de Catalunya un cop era pràcticament residual, una nova errada imperdonable i que denota el nul interés dels nostres per arribar a la independència.

Suposo que els nostres seguiran posant cordons sanitaris antidemocràtics a Ripoll per deixar la voluntat popular en res per defensar el seu bonisme manipulat de la immigració i la seva gestió nefasta, però ja veiem que això no serveix pel partit de la calç viva i puntal d’aquest nou franquisme reconvertit en falsa democràcia espanyola, que es demostra amb actituds com aquesta al Parlament Europeu.

La deriva segueix ben viva i no sembla vagi a canviar a curt termini, la pitjor noticia per ells es que la decisió de veto la te el poble, i aquesta ja es una responsabilitat que nomes es nostre i hem d’exercir.