PROGRES SENSE RUMB

Arrel de la petició dels Alcaldes de Junts al Maresme per expulsar els immigrants multireincidents amb delictes, el fals progressisme que tant mal fa a la societat ja ha sortit a desqualificar la demanda i fer un poti poti amb altres termes.

Efectivament, Esquerra aposta per tractar el problema de la multireincidència sense deshumanitzar els migrants. Critica defensar posicions de l’ultradreta en el tema i lamenta la deriva de Junts amb posicionamente simplistes. Diuen que no es pot assenyalar mai les persones immigrades perquè això afavoreix el discurs de l’odi i es una irresponsabilitat, també s’ha preguntat per les persones multireincidents i son nascudes a Catalunya com ho fem. Ha demanat que no es pot deshumanitzar aquestes persones. La solució la dona abordant les desigualtats socials. També la CUP ha reclamat no promoure discuros de l’odi vers el migrants amb propostes classistes i xenòfobes que nomes aporten alarmisme.

Realment aquest bonisme i ensinistrament de la societat per part d’aquesta falsa Esquerra ha fet molt de mal. Es evident que no es pot estigmatitzar a ningú, a cap col·lectiu, però aquest elements immigrants que venen aquí i la seva vida per necessitat que no es excusa o per maldat es dedicada a la delinqüència i reincident com hem vist repetidament mereix clarament l’expulsió, es miserable demanar a la societat que hagi de mantenir aquests personatges, que han vingut aquí teoricament per començar una nova vida i evidentment no mereixen aquesta oportunitat, ni es pot castigar a la societat com demana l’Esquerra en nom de no se que. Això es un col·lectiu i te unes normes de convivència que s’han de complir dins la seva integració, és així de simple. Em sembla miserable preguntar pels reincidents catalans de naixement, aquests no poden ser tornats enlloc i per tant el seu càstig ha de ser penal, prou de burlar-se de la societat.

Prou de barrejar l’odi i la xenofòbia amb el sentit comú i el respecte a la societat. Precisament el respecte que es veu no es mereixen les persones robades, agredides o altres tipus de delinqüència. Totes lea accions han de portar responsabilitats i conseqüències. En el cas que ens ocupa, la solució es clara i passa per l’expulsió. Volem acollir no hi ha dubte dins del que sigui possible, però també hem d’exigir integració, i compliment de drets i deures com tothom. Aquesta es la manera de protegir les desigualtats socials i no donar més drets i premi als delinquents com proposen aquests progres sense rumb.