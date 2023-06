El President Aragonès ha definit així el pacte de l’Ajuntament de Barcelona i en un futur diu que no dubtaran a imitar l’aliança si poden obtenir la Generalitat. Un pacte diu gestat a Madrid i que demostra que en moment claus els partits que no son independentistes s’uneixen per frenar els espais de poder a l’independentisme.

Diu que davant tot això l’independentisme es troba desmobilitzat i s’ha de recuperar un projecte compartit i crida a la lluita contra un futur Govern del PP i VOX, creient que hauran de retrocedir per tornar a avançar.

Un pacte contra natura, gran definició, crec que aquest seria el resum perfecte per explicar el que han fet els nostres partits des del 2017, recordo que davant el 155 i la repressió, han pactat i col·laborat a Madrid a canvi de res i volent explicar que hi ha diferències entre els partits del 155, quan tots sabem que no n’hi ha cap. Han pactat com hem vist en el passat i ara desprès de les municipals regalan poder al 155 en forma de PSC a pobles, ciutats i diputacions per no pactar precisament conjuntament l’independentisme. El vostre cinisme es grandiós quan escoltem Oriol Junqueras demanant a Junts que no pacti la Diputació de Barcelona amb el PSC, que ells mai ho farien, suposo que els acords recents a les diputacions de Tarragona i Lleida no deuen ser a la seva memòria. De fet que aquests partits o el President parli de pactes anti natura fa riure per no plorar.

El tema s’ha gestat a Madrid evidentment, i es perfectament normal amb partits espanyols, el que no es normal es que els nostres no pactin en clau catalana i ara acusin la gent de la desmobilització que ells han provocat desvirtuant l’1 d’octubre i anant en una direcció autonomica clara, alhora que defugint qualsevol intent d’unitat basada en un objectiu compartit i per damunt dels partits, com deia ahir, sentit d’Estat. Ara ens volen alert per la lluita contra un nou Govern a Madrid, oblidant que la independència depèn de Catalunya i no de Madrid, que precisament aquesta es basa amb això, prendre les teves decisions no supeditades a un tercer, això es diu mentalitat autonomista.

No s’ha de retrocedir res, s’ha de culminar el que ja està decidit pel poble, i els partits han d’assumir el seu paper que els pertoca i no el de la seva lluita de poder partidaria, sinó el de l’objectiu teoric que ens volen vendre nomes de paraula. Sí no en tinc cap dubte que quan sumin els partits espanyols el faran fora de la Generalitat, ja que ells si aprofitaran la suma per damunt del 50 % que altres han malbaratat per vergonya aliena i interessos que res tenen a veure amb la societat catalana.

En definitiva, un pacte contra natura.