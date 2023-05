OPACITAT AL PODER

En algunes candidatures electorals, per amagar les connotacions que porten incorporades els partits, s’intenten amagar i la figura del candidat es la imatge que veu el futur elector, cosa que no es masssa licit, alhora veiem que la neutralitat en les propostes cap a la ciutadania d’un Govern no sempre lliguen amb els seus interessos.

En aquest segon cas i amb la petició de dimissió de la Consellera Vilagrà per part de la plataforma Stop JJOO, es un gran exemple, els famosos jocs d’hivern dels Pirineus catalans. Un anunci de propaganda abans de la consulta i que havia de posar la neutralitat per davant de tot, no es així ja que donava una idea favorable dels mateixos i que la Consellera ja s’ha reunit d’amagat amb el COE per tornar a plantejar la candidatura pel 2034. Un cost elevat i un lema”Tornem a fer història” d’un spot amb eslògans com “una oportunitat per tornar a brillar i enamorar el món sencer”.

Ja podem veure que te de tot menys neutralitat. De fet l’organitzador ha de mantenir una neutralitat total ja que s’omple la boca amb la decisió de la població en una consulta, i això es el que han d’entendre els nostres representants, la decisió es del poble realment i no seva manipulant i posant els seus interessos ocults per davant de tot, ja n’hi ha prou d’adulterar consultes com per exemple les internes pels candidats a les llistes electorals que sempre son una manipulació total. El control ha de ser del poble i els dictadors amb pell de democrates simplement han d’esperar la resposta.

En el primer cas ara trobem la candidatura de Trias a Barcelona on per la seva imposició no apareix el partit que el presenta Junts i amb la seva foto per bandera i el nom de Compromís Municipal, cosa que ja va fer Colau a les passades eleccions amb la seva figura per davant del partit on es presentava. Una nova mostra d’opacitat, ja que els electors han de saber clarament a quin partit voten i no amagar aquest amb clares intencionalitats del culte a la persona per davant de tot amagant qui li dona suport i qui es al darrera de cada cara. Una nova mostra que el sistema no busca donar informació i claredat al votant, més aviat al contrari, busca que els interessos dels representants estiguin molt per damunt de la nosa que suposa que la societat pugui decidir amb el seu vot.

Es la opacitat del poder.