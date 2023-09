Objectiu: presa de pel.

Avui el President Aragonès afronta el debat de Política General en el nostre Parlament i ens parla d’uns objectius que ja son una burla a la ciutadania, una mena de dia de la marmota que realment no ens mereixem.

Tot marcat per les negociacions per l’investidura espanyola i la competició entre partits independentistes per fer veure qui exigeix i aconsegueix més per Catalunya. De fet es un inici de curs estrany marcat per un Govern amb tant sols 33 diputats de suport de 135 i que en qualsevol país normal ens portaria a eleccions i donar la paraula a la ciutadania, evidentment aquí no. De fet amb aquesta minoria han preferit estar a les mans del PSOE aquí i allà que ser coherents. El resultat sempre serà cedir com per exemple en l’aeroport de Barcelona a canvi del manteniment de la cadira.

Ara ens volen vendre unes negociacions quan els seus vots esclaus al socialisme espanyol ningú dubta que ja tenen destinació assegurada més enllà de la xerrameca, i ho avala la seva trajectòria dels darrers anys sense cap fruit per cert. El president com ja van dient dona per feta l’amnistia i fixà un altre cop l’horitzó amb un referèndum i per això es compromet a arrencar el compromís de Sanchez per arribar-hi. Una burla sense precedents.

El dia de la marmota apareix i quan han acabat les parodies en forma de Taula de diàleg, avenços amb el català i altres invents, ara toca amb interés mutu amb l’Estat defensar l’Amnistia per deixar al calaix la independència i blanquejar un Estat davant les autoritat judicials a Europa i que tot quedi amagat sota una catifa. Això ho posen com a punt de partida, i per si el cinisme no fos prou, posteriorment torna a posar en el futur un referèndum recurrent que ja sap i li han dit mil cops que no negociarà ningú des de l’Estat, un caramel vergonyós sense cap credibilitat, que te l’objectiu com l’amnistia de fer oblidar el 2017 i el resultat d’un referèndum, aquest si que ja realitzat i que tant incomode els resulta.

Francament la societat catalana no es mereix aquesta presa de pel. Crec que la honestedat i dignitat ens marcaria no voler blanquejar un Estar repressor amb aquesta llei de farsa, i tampoc esborrar el 2017 com pretenen fer des del minut zero que es van tancar les escoles per començar el recompte.

Objectiu: presa de pel.