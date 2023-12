Ens assabentem avui de la nova feina de la Ines Arrimadas com a directora d’ESG i Comunicació, una empresa d’energies renovables i que acaba de confirmar que apart de passejar el seu odi per les cambres parlamentàries i una trajectòria miserable, ara agafa la porta giratòria que va criticar en el seu moment venen que el seu partit era diferent a la resta del sistema.

Ciudadanos, un partit en desaparició i recordo creat per lluitar contra la llengua catalana, i posteriorment contra tot el que fes olor a Catalunya, i presentat com un partit diferent i modern respecte les grans formacions, un artefacte creat per ultres rancis impulsat per l’IBEX i que a Catalunya va obtenir el primer lloc, que no governar per recollir el vot de Populars i socialistes en un sol partit, però que la seva falta d’un projecte apart de l’odi i amb la seva missió acomplerta el mateix sistema ha tirat a les escombraries sense dilació. Dins el mateix, ple de personatges esperpèntics tant el seu líder principal Albert Rivera com ara la seva darrera líder Arrimadas un cop retirats s’han acomodat a les portes giratòries del sistema sense cap rubor com qualsevol altre partit de poder, i que principalment criticaven.

Aquesta empresa de les elèctriques serà ara el seu sou per l’Arrimadas i un altre paràsit en el món laboral d’aquest sistema corrupte espanyol amb la seva classe política. El seu predecessor de fet va ser acomiadat de la seva primera feina regalada d’advocat per falta d’assistència i baixa productivitat, però n’hi han trobat un altre per vergonya de tothom. El cas més recent el tenim amb Miquel Iceta ara ambaixador de l’Unesco sense cap tipus d’estudi ni mèrit i així una llarga llista que l’IBEX va col·locant en Consells d’Administració de grans empreses amb feines desconegudes i un cop acaben els seus serveis polítics i son amortitzats. Es el sistema corrupte espanyol per una societat que sembla accepta aquesta farsa macabra i segueix en forma de vot col·laborant entre moltes altres coses que aquests aprofitats sense ofici ni benefici visquin a cost de rei sense haver fet res per mereixer aquest premi, apart de servir al mateix sistema.

Recordo com a representants de la societat, no podria dir res que hagi fet Arrimadas, apart d’escampar odi i mentides sense solta ni volta, i finalment un cop el seu partit ha caigut, demostrar la seva nul·la capacitat per representar a ningú que no sigui ella mateixa.

Son les portes giratòries.