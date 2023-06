El que coneixem com la menjadora, seria el tràfic de cadires en les institucions que ara veiem on tot s’hi val. Un mercadeig de cadires per ostentar quotes de poder i col·locar els afins sense cap vergonya i sobretot per damunt de la voluntat popular dels seus votants. La degradació de la democràcia.

Ahir veiem com la Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona serà governada per Esquerra amb el PSC, deixant en aquest cas a Junts fora de l’equació. També ciutats com Tortosa i d’altres segueixen aquesta fòrmula. Cal dir que també en trobarem en sentit contrari, no es exclusiu dels repúblicans evidentment, però alhora veiem com parlen de cordons sanitaris a Ripoll per una formació amb 1400 votants i si tinguessin vergonya haurien de sentir-ni i molta.

La degradació dels nostres partits suposadament independentistes segueix a gran ritme, i encara tenen la barra de demanar-nos el vot perquè no vingui segons qui. Quants cops hem escoltat per exemple durant aquesta legislatura municipal passada el pacte de la vergonya a la Diputació de Barcelona entre Junts i PSC, ara en la renovació de cadires veiem com deia altres diputacions amb els que ho criticaven i el mateix PSC, o veiem com en molts municipis catalans siguin els republicans o siguin els de Junts pacten amb els del 155 sense cap tipus de problema per cert trencan aquella promesa de barrar-loe els pas desprès de l’1 d’octubre. Ja hi estem acostumats a que les paraules se les emporta el vent, però el cinisme ha arriba a quotes de grans dimensions.

Resulta que el cordó sanitari que ara reclamen amb el suport dels mitjans dia si i dia també contra el partit guanyador a Ripoll i curiosament presentant un pacte com no amb el PSC, el partit de la calç viva, el partit que avala la repressió a Catalunya com a bon seguidor del 155, el partit que nega el dret a decidir dels catalans i que maltracta economicament, socialment i politicament igual que el seu company de 155 i que ara pretenen fer els nostres partits com si res hagués passat, com si un forat negre hagués empassat el dia 1 d’octubre i de pas tota la gent que el va defensar i que ha donat suport als seus representants a canvi d’un objectiu molt concret.

Definitivament aquesta vergonya, ha perdut el nord, i si algú en tenia algun dubte, el seu únic objectiu es el repartiment de cadires autonòmiques evidentment de bracet de qui sigui i com sigui. Ells han triat els seus companys de viatge i jo no pujaré amb aquest vaixell.

Es la menjadora.