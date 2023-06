LA GRAN COALICIÓ

Cada dia que passa el nivell de burla a la ciutadania es part dels nostres partits va augmentant de nivell, ara Rufian ens alerta sobre una gran coalició del PSOE i PP i una defensa de Catalunya consensuada. El que deia una broma que no fa gracia.

Demana una defensa de Catalunya a Madrid ben consensuada. Ha tret pit del que han aconseguit en forma d’indults als presos, pujada de pensions, salari mínim o llei d’audiovisuals per exemple. Lamenta haver de fer aquesta feina sols sense el suport de les altres forces independentistes, diu que han lluitat en camp contrari i molt sols. Sobre investir Pedro Sanchez diu que es una possibilitat cada cop més hipotètica i demana per fer-ho plantejar un preu molt més alt. També ens adverteix d’una gran coalició PSOE i PP per no arribar a acords amb partits independentistes, com recorda el seu pla era governar amb Arrimadas en el seu dia i ells i Bildu han obligat a pactar amb ells dia rere dia, acabant dien que votar Esquerra es votar contra el feixisme.

Realment demanar consens quan han estat sempre els més bel·ligerants a qualsevol proposta d’unitat independentista es de molt de cinisme, penjar-se medalles que no et corresponen o que no s’ajusten a la realitat es lleig, els presos porten contrapartides com hem vist repetidament i per tant no es cap guany, apart del personal i la seva llibertat de moviments, renunciant al que havien dit fins ara i anant en sentit contrari o frenant el moviment. Dir que han lluitat sols quan han fet tot el possible per ser soci preferent de Sanchez i molts cops criticant la resta de forces catalanes també es lleig. Parlar hipoteticament de molt llunyà investir Sanchez quan han maldat tota la legislatura conjuntament i aprovant tots els pressupostos i lleis a canvi de res es també cinisme i el preu tant alt no l’hem vist en els darrers 4 anys per tant ara no es creible, parlar de lleis com l’audiovisual demostradament un frau per la nostra llengua com altres que ens han venut com la defensa que fa aigues per tot arreu quan s’arriba a la seva execució. Aquest acord PSOE i PP es diu 155 i no es nou, es la realitat de sempre, per tant garantir anar contra el feixisme es no donar-li suport, al contrari del que han fet fent el joc amb aquesta farsa.

En definitiva, una nova burla que allunya més la gent del seus representants i amb tota la raó.