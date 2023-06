LA DEMOCRÀCIA DE YOLANDA DIAZ

Diaz, la líder de Sumar, aquesta plataforma que engloba diferents partits, inclos Podemos i que ha fet purga amb els afins a Iglesias, deixa clar que la proposta precisament de Podemos sobre el Referèndum a Catalunya no tindrà el suport del partit.

Ha frenat els comuns i diu que només acceptarà una consulta sobre la taula de diàleg. De fet els Comuns havien anunciat incloure la proposta dins el programa. Diaz ha mostrat la seva incomoditat amb el tema deixant tot en un hipotetic resultat d’una Taula, que recordem fa mesos no es reuneix i on no s’ha aclarit absolutament res, més enllà de la foto per la premsa. Pisarello per Comuns ha constatat que el PSOE nomes fa polítiques progressistes i favorables a Catalunya si hi ha esquerres renovades que hi incideixen i ha detectat pulsions centralistes en la darrera ètapa de Govern espanyol.

No es cap sorpresa, aquesta falsa Esquerra es desmunta ella sola i es una eina més d’un Estat centralista i autoritari, que no ha fet el pas a una democràcia i segueix conservant tots els tics de l’àntic règim actualitzat. Diaz que teoricament es presenta com la nova esquerra més moderna, no tant sols ha conseguit apartar part de Podemos per enfortir la seva candidatura, sinó que veiem com donar la paraula al poble per decidir no entra en els seus pensaments i com a bon dictador ella imposa de que pot votar la societat i de que no, per si no fos poc ho porta al frau de la Taula de diàleg que la societat catalana no ha demanat i menys quan aquesta des del primer moment ha dit que no es pot parlar precisament d’alló per la que s’havia creat. Una nova democrata de fireta que treu el cap, però sempre amb les mateixes mancances democràtiques.

Pisarello parla de polítiques progressistes, i això es fals, ja que no donar el protagonisme i vot a la gent es conservadurisme, imposició i falta de tarannà democràtic. Per tant prou d’enganyar amb esquerres i dretes o conservadurisme o progressisme, ja que son exactament iguals i la prova del cotó amb donar veu al poble sempre surt negativa.

Es la democràcia de Yolanda Diaz.