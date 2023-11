LA BOGERIA DE LA JUSTÍCIA PLENA

El Jutge García-Castellón ha començat una sèrie de requeriments per tot el planeta buscant incidències de les protestes del Tsunami democràtic a l’Aeroport del Prat, i potser seria hora que algú atures aquesta bogeria absoluta encara que sigui en una democràcia tant deficient com l’espanyola.

Efectivament, demana informació a l’OTAN i també que declari la dona del ciutadà francés mort aquell dia per causes naturals. Busca totes les incidències d’aquell dia per justificar la condemna per terrorisme, incidències en l’espai aeri nacional i internacional per incorporar-les a la causa. Ha sol·licitat a les autoritats franceses la busqueda de la família del ciutadà mort per una aturada cardiaca, diagnosticat com una persona que patia cardiopatia i deixat dit per la seva filla que no vol remoure més el tema. Tot en contra de la resolució d’una jutgessa de l’Hospitalet de Llobregat el 2019 que ja va dir que no era delicte. Per damunt d’això vol un comprovació de la distancia entre les Terminals i l’Hospital de Bellvitge i les incidències comptabilitzades en aquest sentit. Per últim acusa Tsunami de interferir en les eleccions del 10 de novembre 2019, ja que va organitzar actes a la jornada de reflexió, activitats culturals i festives que ara vol amb informes i saber qui els va autoritzar, tot això 4 anys desprès dels fets casualment.

Realment, si no fos que es cert, semblaria una paranoia fantàstica o la obra còmica d’algun comediant. Crec que internacionalment deuen estar en estat de xoc amb les peticions d’aquest jutge. Vol trobar com sigui qualsevol cosa que al Planeta haguès succeit per relacionar-ho amb la protesta del Tsunami a El Prat aquell dia, crec que es dret de manifestació i en qualsevol Estat democràtic seria normal i protegit, però esclar, parlem d’Espanya. Tots sabem que això es simplement un altra farsa, i el més trist i miserable es implicar la família del ciutadà mort aquell dia i per culpa d’un ultra irresponsable com aquest tornar a reviure uns fets dolorosos per ells i sense cap problema criminal.

La gent es mereix un respecte i més en aquestes circumstàncies, de fet en un Estat normal aquest jutge ja no seria en el seu lloc, ja que es un perill per qualsevol societat democràtica. Ara ja no fa riure, és preocupant que aquesta gent tingui el poder de la vida de la gent i la indefensió sigui el resultat.

Deu ser la bogeria de la justícia plena.