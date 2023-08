El Govern ha anunciat que participarà a la manifestació de l’11 S, encara que sense confirmar la presència del President i ens ho justifiquen dient que el context es diferent.

El 2022 va ser que no, i enguany la portaveu ho ha confirmat. Diuen que seran a totes les manifestacions si les reivindicacions son inclusives i reivindicatives. Diu que volen parlar de la unitat de l’independentisme amb les negociacions per l’investidura a l’Estat espanyol i avançar amb la resolució del conflicte polític i aconseguir millores en l’àmbit econòmic. Parla de canvi de context i de mirar endavant i no mirar enrere en referència a l’ANC.

Segueix la comèdia macabra del Govern català en aquest cas format per Esquerra. Ara pretenen modificar el sentit de la Diada que per si no ho sabien commemora la perdua de les llibertats de Catalunya el 1714 i el desig de recuperar-les, sempre ha estat així i ara no pretenguin modificar el sentit, qui no vol la independència evidentment es pot sentir exclòs, evidentment. Qui teòricament havia de treballar per la mateixa i ha perdut el temps amb taules de diàlegs, paraules sense cap sentit i negociacions a Madrid a canvi de res fent el joc a l’autonomisme i prioritzant el partit per davant de l’objectiu efectivament es pot sentir exclòs, però no serà culpa dels organitzadors, serà per la seva tàctica partidista i la seva renúncia a aconseguir una independència efectiva i seguir amb la retòrica prèvia al procés.

Ens diuen que ha de ser inclusiu i reivindicatiu. La reivindicació nomes es i pot ser una i ser inclusiu depèn si es vol aquest objectiu o no, evidentment qui no sigui independentista no cal que hi vagi, això no es excloure, es normalitat. A una manifestació a favor de qualsevol tema, qui no hi esta dacord simplement no hi va, res a veure amb ser inclusiu o no.

Ara ens apel·len a la unitat de l’independentisme quan l’han rebutjat sempre en benefici del partit, i es una de les causes principals de no haver assolit l’objectiu, i curiosament ho fan per investir un President espanyol, fantàstic, apart ens parlen d’aconseguir millores econòmiques, quan saben perfectament que amb un Estat propi hi son totes incloses.

Molta llàstima tanta hipocresia, espero la societat no contaminada pels partits actui en conseqüència i sapìga distingir qui està per l’objectiu i on son i en que s’han convertit els nostres partits i els seus dirigents.

Inclusiu i reivindicatiu.