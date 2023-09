El que en diuen justícia espanyola ha tornat a presentar-se com el que es, res a veure amb un poder democràtic i res a veure amb el servei a la ciutadania, i si als poders fàctics que segueixen controlant Espanya, per la falta de transició a una vertadera democràcia.

Aquest cop ha estat l’exconseller Buch condemnat a 4 anys i mig de presó i 10 i mig d’inhabilitació, igula que l’agent dels Mossos Lluís Escolà amb 4 i 19 anys respectivament. El seu gran delicte diuen fer d’escorta al President Puigdemont a Brussel·les. Espanya en estat pur.

No hi ha proves del suposat delicte, ja que el conseller el va contractar com assessor amb una plaça amb oferta totalment normal i en la qual Escolà va fer una tasca encomanada amb prop de 14 informes avalats de la seva feina, ni que algun dels mateixos es consideres deficient, això no es cap delicte. Alhora amb el temps lliure, permisos i altres aquesta persona podia anar a veure al President Puigdemont o qui vulgués sense haver de donar cap explicació. Una autèntica vergonya i barbaritat més.

Cal dir que el President Puigdemont, com expresident te dret a escolta per llei i per tant ja es una vergonya la prohibició d’assignar-li. No es culpable de res ja que no hi ha cap sentència, i no es un fugitiu de la justícia com intenten fer creure, ja que en diferents Estats i particularment on resideix a Bèlgica sempre que aquesta l’ha cridat, ell s’ha presentat i mai ha estat declarat culpable. Dit això jutjar o dubtar d’una plaça pública oferta no te cap sentit, dubtar dels informes que avalan la tasca per la seva millor o pitjor redacció o forma tampoc te cap sentit i ja en darrer terme que jo sàpiga cap tribunal pot jutjar o fiscalitzar el que fa una persona individual en el seu temps lliure o permisos adquirits com es el cas on l’agent no te ni que donar cap explicació.

Aquesta persecució al President Puigdemont i aquest odi malaltís no pot enviar a la presó dues persones que senzillament han complert amb les seves tasques sense cap delicte pel mig, i menys a la falta de proves posar en dubte coses oficial i comprovables per arribar a una condemna totalment desproporcionada per una justícia que evidentment no ho és, ja que si ho fos sense dret a replica la ciutadania estaria indefensa com es el cas i aquesta te tot el dret a defensar els seus drets fins hi tot del poder judicial creat per servir-la no per coaccionar-la com es el cas.

En diuen justícia.