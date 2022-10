ELS OBSTACLES

Ahir el President Aragonès a la Televisió Pública catalana ens va regalar un altre titular “Pensar que l’autonomia és un obstacle, per la independència és un error”. Cal dir que no nomes és un obstacle, és el tap i engany perfecte per no poder avançar i acomodar aquestes el·lits que no volen que res es bellugui.

Ens diu que vol aprofundir en l’acord de claredat, que el seu govern es el del 80% ja que representa voler exercir l’autodeterminació amb un referèndum i posar fi a la repressió i per tant li dona tota la legitimitat. Recorda que la legislatura son 4 anys i la vol esgotar a no ser que no es puguin impulsar les polítiques per tirar endavant. Ens parla de la Taula de diàleg on s’han acordat modificacions legislatives per posar fi a la repressió abans de final d’any com ara suprimir el delicte de sedició, encara que ha acabat reconeixent qu eno s’havien dut a terme encara a Madrid. Confia en Junts pels pressupostos i vol arribar acords amb el PSC sobre posar fi a la repressió. Per últim diu que les institucions catalanes no es poden supeditar al Consell de la República.

Voler aprofundir en aquest acord del qual la referència es Canada i tots sabem que dona la paella pel mànec a Espanya en aquest cas i que allà de moment ha provocat que fa 22 anys que no hi ha un referèndum, es una presa de pel que ja passa de taca d’oli, apart podem afegir que la qualitat democràtica canadenca no es l’espanyola evidentment, seria com donar les claus del pis i deixar la porta oberta per sempre. Dir que representen el 80% que son els del dret a decidir es anar 10 anys enrere i apart enterrar el dia 1 d’octubre, aquell que els fa tanta nosa i que ja hem fet i hem guanyat, cosa que ens volen fer oblidar per seguir girant la roda del hamster. Parlar d’impulsar polítiques quan el poder de la Generalitat es tant limitat fa riure per no plorar. El tema de la Taula ja es de traca, va acabar reconeixent que la desjudicialització de moment no hi ha res de res, un desig simplement, de fet si es vol acabar el procés per la independència que existeixi el delicte de sedició a Espanya no hauria de ser la nostra preocupació, i si parlem d’acords amb el PSC per posar fi a la repressió si es el que la impulsa, es bastant cínic de la seva part. Per últim supeditar les institucions catalanes buides de cap poder i de possibilitats d’exercir-lo a un altra instància que ho pugui fer no es tant greu, seria de sentit comú.

Sí, l’autonomia es un obstacle per la independència.