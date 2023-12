ELS NOSTRES DINERS

Avui veiem com un grup de d’eurodiputats ultres de la dreta i extrema dreta i odi irracional a la nostra llengua fan una visita a Catalunya per analitzar la immersió lingüística, ja sabem les conclusions que en trauran, i tot pagat amb diner públic. Aquesta es la Unió Europea patrocinant aquests ultres i les seves fòbies.

Un grup de 12 eurodiputats , com deia per fer un informe no vinculant, amb 6 espanyols entre ells per posar el nas a l’escola catalana. De fet han estat VOX, Populars i Ciudadanos que han fet la petició en el Comíte corresponent com a demanda de l’entitat espanyolista Asociación por Escuela Bilingüe i recollida com no per la coneguda ultra i Presidenta de la Comíssió Dolors Montserrat, fent un us partidista pels seus objectius, evidentment entre ells i especialment acabar amb la llengua catalana. De fet la resta de grups han boicotejat aquesta missió i han renunciat a participar-hi de forma oficial. La comitiva es reunirà amb el sindicat de professors USTEC favorable a l’immersió, un de contrari i tres famílies que demanen augment d’hores en castellà. També es veuran amb el President dels TSJC i visitaran dos centres on s’aplica el 25% d’immersio en castellà per ordre judicial. Seguirant amb altres reunions inclosa la Consellera d’Educació i finalment publicaran el seu informe, que no cal ser gaire futuroleg per saber per on anirà.

El més gros del tema, es que la Unió Europea no te competències sobre el tema i per tant l’informe sigui el que sigui simplement es un informe més sense cap vinculació a la part estudiada. Aquesta es la utilització política d’aquest teòrics represetants de la ciutadania europea i que malversen els diner públics d’aquesta manera, cosa que hauria de ser sancionable i motiu per no poder representar a ningú més. Crec que el diner públic es sagrat, precisament perquè ès de tots i per tant s’ha de ser molt curós amb el seu us. No s’hauria de permetre que l’odi irracional d’aquests ultres contra la nostra llengua pugui gaudir de via lliure d’aquesta manera. Les peticions haurien de ser sobre temes en primer lloc amb competències per poder accedir-hi i millorar la vida de la ciutadania i en segon lloc mai de part o amb l’informe ja fet abans de començar per damunt d’un Parlament, aquest si amb les competències per fer-ho i que va aprovar en el seu dia un sistema d’immersió lingüística per majoria i que ara no pot quedar soterrat per allò que anhelen des de fa 300 anys, anul·lar la nostra identitat per imposar la seva.

Tot amb els nostres diners.