Tots recordem la pel·licula “Els intocables d’Eliot Ness” protagonitzada per Kevin Kostner, i que relata un grup dins la policia que manté la llei seca instaurada a Estats Units. Un grup apart del sistema, més o menys com els jutges espanyols.

La denúncia feta als Jutges per part de la portaveu de Junts al Congreso demanant que alguns haurien de ser jutjats i condemnats i esmentant alguns noms que tots podem ubicar a la nostra ment com Pérez de los Cobos, Marchena, Espejel, Llarena, Lamela i d’altres.

Les reaccions ja les hem vist, les peticions dels fiscals per actuar contra Nogueras en aquest cas, sense cap delicte aparent. També la reacció del PSOE vetant que els Jutges compareguin a les comissions creades en un acte de protecció del sistema corrupte espanyol i la opacitat i privilegis que el rodejen.

Una nova mostra d’aquesta classe especial amb més drets que la resta de la ciutadania, anomenada aparell judicial que pot fer i desfer sense cap responsabilitat, i amb total impunitat. Hem vist la farsa de judicis contra l’independentisme que no passarien el filtre de cap revisió judicial i fetes per simple venjança i com a resposta d’un Estat antidemocràtic a la petició precisament de més democràcia com seria normal. Comissions com la del Pegasus han de portar autorització judicial per fer-lo servir i per tant no te cap sentit muntar una Comissió si els principals responsables no han de donar cap explicació. El sistema espanyol ha provocat que el poder executiu ha passat la pilota al judicial per apaivagar i lluitar contra la democràcia catalana i aquest farcit de remores del passat i olor de naftalina ha fet i desfet amb despropòsits un rere l’altre que en bona part l’exili ha tret a la llum i diversos tribunals d’estats europeus han contradit com no podia ser d’altra manera.

Un Estat sense democràcia, amb la demanda catalana avalada per les urnes va reaccionar primer amb la violència desmesurada per aturar el vot de la gent i posteriorment amb la repressió descarnada per part de l’aparell judicial que es creu per damunt del bé i del mal, fruit del sistema heretat del franquisme i sense canviar en l’essèncial.

En un Estat normal, l’aparell judicial ha de portar els mateixos drets i deures que qualsevol ciutadà, i com qualsevol altra amb responsabilitats per les seves actuacions que mai poden ser arbitraries o ideològiques. Aquesta barra lliure provoca que en aquest repte democràtic hagi quedat retratat i això no hauria de quedar impune, sinó quines garanties o defenses te una societat amb aquest monstre que han creat, la resposta es cap.

Son els intocables.