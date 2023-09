ELS DOS FEIXISTES

El tema de la llei d’amnistia que sembla serà la següent parada per aturar la independència i de pas deixar indefensos aquells que volien portar la repressió a les instàncies europees i donar una visibilitat, ja ha rebut resposta d’aquests dos personatges que son l’exemple de la transició espanyola cap al no res.

Alfonso Guerra i Felipe Gonzalez tornen a titllar el President Puigdemont de colpista i consideren una infamia contra la democràcia que Diaz es reunis amb ell. Parla de llei anticonstitucional i que exculparia els fets del procés el que implicaria equiparar Espanya a una dictadura i no a una democràcia, ja que deixaria els colpistes com a democrates i no eren persones legals. Guerra ens diu que com a ciutadà democrata demana no fer l’amnistia. Tot ho aboca com a passos per acabar en una consulta als ciutadans sobre el seu futur polític i ens diu que la Constitució no es com un xiclet que es pot adaptar al gust.

Realment el nivell d’aquests personatges es de manual, de manual del bon feixista esclar. Acusacions de colpista per haver seguit el clam democràtic del poble expressat a les urnes pels catalans, curiosas manera de veure el colpisme, el mateix que segur no veuren quan el Dictador va morir al llit i els seus hereus van tutel·lar una falsa democràcia on alguns lideratges del partits del règim curiosament van ser ells. Qualifiquen el diàleg amb tots els matisos i interesos que es vulguin de Diaz amb una persona que recordo no ha esta mai condemnada i s’ha presentat quan la justícia de cada país on ha estat l’ha reclamat. Diu que l’amnistia equipararia Espanya una Dictadura, de fet bàsicament es el que es, callar la voluntat popular expressada a les urnes i demanada mil i un cops per acordar la manera amb la violència i la repressió seria això. Diu que els liders catalans no eren legals, suposo deuen saber que en unes eleccions a la cambra de representants, el poble escull els seus i evidentment tots son legítims. Alfonso Guerra diu que parla com a ciutadà democrata, el mateix que orgullosament va raspallar l’Estatut i que posa la seva voluntat per damunt de la que expressa la ciutadania. Per últim la Constitució no hauria de ser igual a presó, hauria de ser una eina per fer mès fàcil la vida d’una societat i com elements vius ha de ser modificable les vegades que faci falta sempre amb la gent al mig del sistema, altra cosa es diu segrest.

En definitiva dos feixistes que marquen el nivell d’un Estat que no vol evolucionar.