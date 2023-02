EL FRAU DEL RELAT D’ESPANYA

La investigació Pegasus al Parlament i les seves peticions de compareixenes al mateix ja han topat amb la realitat quan ni el President espanyol ni cap dels seus ministres citats anirà a la cita ja que diuen nomes reten comptes davant el Senado i Congreso i ja han parlat abastament d’aquest escàndol d’espionatge. De fet el fals relat del Govern espanyol ara el trobem en el món del futbol i amb el Barça com a protagonista.

El menyspreu del Govern espanyol a una cambra de representants com es el Parlament es total i posa clarament en evidència que per Espanya es una cambra de segona categòria i sense cap poder que des de diferents instàncies i com ja hem vist es pot vetar Presidents o simplement alterar el vot de la ciutadania ordenant qui pot seguir sent representant i qui no. Alhora ja veiem que el relat d’aquest gran escàndol d’espionatge segueix sent el de desvincular el Govern espanyol del mateix quan tot el món fàcilment sospita que son els únics interessats i que amb el seu joc brut habitual contra l’independentisme hi son darrera.

Son els relats de l’Estat que ara arriben al fútbol, just ara que el Barça sembla ha posat la directa pel títol de Lliga i que vinculen ja al club amb la compra d’arbitres, tergiversant el tema, i on els mitjans de Madrid ja suquen pa amb tot tipus d’estadistiques favorables a l’èquip català, tot tipus d’acusacions i de victimisme i per part de la Federació on ja especulen amb sancions i fins hi tot amb el descens de categòria.

També i com es habitual una part dels mitjans catalans compren aquest relat donant-li oficialitat i veracitat com sempre. De fet si parlem d’escandols caldria veure com el R.Madrid que cada any podem trobar escàndols arbitrals de grans proporcions i que molts d’ells li han donat títols sembla per decret. Un dels darrers va ser la Lliga interrompuda per la pandèmia i que posteriorment es va reanudar uns mesos més tard a porta tancada jugant els partits pendents i veient com l’aventatge del Barça va quedar en res amb un escàndol arbitral cada partit que faltava amb penals a favor dels madridistes, gols anul·lats als contraris i decisions polèmiques que sempre afavorien al mateix. Un escàndol de grans proporcions que faria avergonyir qualsevol i que ningú ha comentat, es nomes un exemple per desmuntar el victimisme d’aquesta caverna mediàtica i amagar una anomalia en aquest cas en el món de l’esport amb un èquip del règim i que mai ho ha deixat de ser i que desmostra un cop més el fals relat espanyol d’aquesta democràcia tant plena de vergonya.

Es el frau del relat espanyol.