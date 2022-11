EL FEIXISME NO TE ATURADOR

Els fets passats en un institut de Palma amb una bandera espanyola i l’expulsió d’uns alumnes han servit perquè l’ultradreta que te catifa posada a Espanya hagi tergiversat els fets i es permeti amenaçar de mort una professora com si res.

Li diuen que revisi els baixos del seu cotxe no sigui que hi hagi un explosiu, li diuen nazi, curiosament els que son nazis, insults com escòria i altres delicadeses intolerables que han convertit un relat amb mentides per tot arreu. De fet el passat divendres es va difondre que 30 alumnes del col·legi concertat La Salle havien estat expulsat per penjar una bandera espanyola. Uns alumnes de primer de batx ho van exhibir i una professora de català va expressar el seu rebuig suspenent la classe i abandonant l’aula. Afegeixen que tot te connotacions politiques i que s’han incomplert els protocols per enviar menors a casa sense avisar als pares.

Tanmateix, darrera aquests ultres feixistes, s’ha vist que tot era tergiversat, que no hi havia res a veure amb la política, i el fet es que els alumnes van desobeir la mestra i es van enfrontar amb ella per la iniciativa de decorar la classse amb la bandera esmentada. La professora seguia les normes acordades amb la direcció i la insubordinació va ser la causa. De fet el claustre va autoritzar la utilització de la bandera espanyola els dies de partit de la selecció espanyola al Mundial i aquest no era el cas, cosa que va acabar amb les expulsions.

Els atacs a la professora, parella i la seva filla han estat el pa de cada dia i la petició de la seva substitució, i VOX ja ha demanat obrir expedient al professorat i la compareixença del conseller del ram.

Un altre cop veiem com el feixisme te barra lliure a l’Estat espanyol, ja que no es perseguit i pot causar aquest caos presentant-se com a víctima en un cas que simplement no hi ha cas, però aprofitat per aquests ultres sense cap vergonya. Com he dit hi havia un acord de claustre i la professora es va dedicar a seguir-lo com no pot ser d’altra manera davant uns alumnes que dit sigui de pas farien be en dedicar les energies a estudiar i no a penjar banderes. El no fer cas va provocar l’expulsió merescuda, i no son alumnes de Secundària, son de Batxillerat i per tant ja no son criatures.

Pel que fa a VOX, potser se’ls hi hauria de preguntar pel seu concepte d’Educació i si aquest es inferior a jugar amb les banderetes per damunt de qualsevol cosa, com deia el feixisme no te aturador.