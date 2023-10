EL CANDIDAT

Ahir vam escoltar el nou candidat a la Presidència espanyola Pedro Sanchez agafant el relat i deixant coses interessant com avís el que ens espera,que de fet ja hem vist diversos cops en altres circumstàncies.

Sanchez deixa clar que no vol un acord per una investidura, sinó per una legislatura. Que aquests acords diversos requeriran posar per davant el país i generositat per assolir-los. Pel que fa a Catalunya s’ha atorgat el mèrit dels indults, com si fos exclusiva seva, ha deixat ben clar que gràcies al retorn de la política el nostre territori està millor que el 2017, obviant la paraula amnistia i deixant clar que d’autodeterminació o nou referèndum no s’en parlarà ja que nomes es pot parlar dins el marc de la Constitució.

Caldria prendre nota, del discurs i del lideratge que pensas exercir. Primer de tot es lleig atorgar-se mèrits en exclusiva com els indults que no son així i tothom ho sap, no es un miting de partit era un altra cosa. Pel que fa mirar per la governabilitat espanyola amb generositat, suposo que seria fàcil contestar-li que deu ser la mateixa generositat d’utilitzar la violència per impedir el vot democràtic, aplicar un 155 amb el seu suport, avalar la repressió fins el dia d’avui i negar la paraula a la ciutadania com seria obligació de qualsevol democràcia. Per tant lliçons de generositat les justes.

Pel que fa l’amnistia, el principal reclam que posaran damunt la taula, i que com veiem amaga i no esmenta, cosa que apart fa pensar que si fos acceptada en quines condicions i amb quina aplicació posterior hi hauria que segur no seria favorable a la part catalana. Pel que fa l’autodeterminació ja hem vist que l’ha tornat a negar de totes totes fruit del seu tarannà democràtic a l’espanyola que nega la paraula a la gent. Aquestes cartes i tota la pressió del món i els mitjans seran les armes per recollir un vot vergonyos dels dos partits catalans.

Crec que seria hora de posar les cartes damunt la taula, exigir l’autodeterminació o un referèndum acordat i avalat amb un mediador internacional que ho certifiques de veritat. No es seriós reclamar cada dia coses noves dins un marc autonòmic com rodalies o el català per exemple, que apart segur acabaran en un engany com sempre. Cal centrar el debat per prendre les parts amb seriositat i actuar com una nació que te clar l’objectiu i sense cap mania alhora de ser rebutjats i abocar l’Estat a unes noves eleccions sense cap recança.