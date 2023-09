DE CARA A LA GALERIA

En el debat de política general al Parlament i com sempre amb emoció i èpica en diuen ells Junts i Esquerra ens volen vendre que han augmentat l’aposta sobre el fet principal que haurien de posar damunt la taula, l’autodeterminació i de pas ens retornen a una pretesa unitat tant demanada per la societat catalana.

De fet, la resolució aprovada ens diu “El Parlament es pronuncia a favor que les forces polítiques catalanes amb representació a les Corts espanyoles no donin suport a una investidura d’un futur govern espanyol que no es comprometi a treballar per fer efectives les condicions per a la celebració del referèndum”. Una ambiguïtat totalment calculada, que ja ha trobat resposta del Govern espanyol amb una nova negativa, la sorpresa de Sumar que diu que aixó no es seriòs per la negociació i Salvador Illa pel PSC que ha tret el manual del negacionista de la democràcia en forma de que un referèndum divideix i per tant no hi donarà suport.

Respecte les reaccions que comentava poca cosa a dir, els deficits democràtics i interessos els delaten, res de nou a l’horitzó. De fet la sorpresa son els teorics partits independentistes, amb un referèndum fet i guanyat fa 6 anys i una declaració d’independència al congelador, la lògica diria que la petició simple hauria de ser el reconeixement d’això i prou. Tots sabem que han maldat aquests darrers 6 anys per fer oblidar els fets del 2017 i amb una lògica autonomista total ens venen una amnistia com a petició que amb la independència no caldria i que simplement blanquejara un Estat com Espanya internacionalment, un despropòsit, al que ara afegeixen aquesta resolució que realment no compromet a res, ja que treballar per fer efectives unes condicions es simple fum que es pot anar evaporant amb el temps i que no deixa clar que haurien d’assumir el resultat de l’1 O o taula amb mediador internacional per acordar un referèndum que validaria tothom i que nomes seria el cas que pogues substituir l’anterior. Això no es volen comprometre, i no ho fan perquè el seu objectiu es marejar la perdiu per conservar els vots i de pas avalar la candidatura de Sanchez com a president espanyol.

Una nova presa de pel que no ens mereixem, això no es unitat, bé es unitat per l’autonomisme, per qui dia passa any empeny, res més. Allargar al màxim en el temps per fer oblidar, un objectiu compartit de PSOE, Sumar, Esquerra i Junts, però que mai podrem assumir.