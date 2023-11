Un cop superat el tràmit de la investidura Pedro Sanchez ja pot formar Govern i sense cap alternativa es posarà a prova l’exigència dels seus socis que necessitarà en tot moment.

Ja no valen les taulas de diàleg de fireta com la que Esquerra va presentar aquests darrers anys, ara la Taula ha de ser seriosa i amb el verificador internacional, i sobretot per posar el conflicte polític damunt la Taula sense dilacions. Crec ha de quedar clar qui posa les condicions i que d’altra banda el suport serà retirat.

Una acceptació de l’1 d’octubre per part de tots es evidentment molt difícil però l’alternativa ha de ser un referèndum acordat a l’escocesa. Els nostres partits i les seves posicions miserables han portat a la seva total pèrdua de credibilitat. De fet la ciutadania que no s’ho empassa tota ja ha retirat el seu suport i les dues eleccions anteriors son un exemple, ara tocarà la Generalitat i segons el CEO les 3 formacions ja no sumen i la prova del cotó que abans explicava els ha de convertir cada cop més irrellevants. Una societat madura no pot ser sectaria, i el pensament crític ha de ser el primer de tot.

La nova realitat ha de ser un fet, Sanchez ja vam veure com rebaixava el to al discurs de investidura i la societat crec no perdonaria una nova submissió com fins ara i un autonomisme de saló que ha aconseguit desmobilitzar la gent i comprar el relat espanyol sobre la fi del Procés. Aquest nomes va acabar precisament per culpa dels nostres partits que no van complir la seva part del pacte. Cal unitat com sempre i veure que un possible retorn del President Puigdemont ja no serà com a presiden legítim ja que es va presentar a les eleccions organitzades per l’Estat, però si pot ser una punta de llança per culminar el que no vam fer.

Cap confiança amb Sanchez, però ara toca jugar les cartes i deixar a un costat baralles miserables entre els nostres partits.

Comença la realitat.