CENSURA PER LA DEMOCRÀCIA

El regidor de Cultura de VOX a Borriana segueix la seva política de censura com a base de la seva democràcia, i segueix amb els ulls posats a la Biblioteca i les obres que te a disposició de la ciutadania.

Si primer van voler retirar unes revistes infantils amb llengua catalana com Cavall Fort per exemple i que finalment va fracassar, ara toca llibres de tematica LGTBI afirmant que protegeix els nens de continguts pornogràfics i escandalosos. De fet volen retirar els llibres infantils d’educació sexual enfocats per aquest sector. Ens volen vendre la seva preocupació per protegir la infància amb contingunt no adequats i acusen a l’esquerra d’oferir continguts sexuals explicits que no son educatius.

Aquest comportament feixista d’un partit que no amaga la seva política, ja va intentar prohibir revistes en català per promoure el separatisme i expressant que no eren catalans de segona, i si valencians i espanyols de primera. La pressió social va tornar les coses al seu lloc. Recorda una mica la crema de llibres a l’època nazi que segur seria el seu desig, però prohibir la cultura es el primer pas per imposar qualsevol ideologia a la població amb facilitat, i voler arraconar una llengua el primer pas de la seva lluita per esborrar una identitat i imposar la seva. Evidentment un nen a Borriana per llegir una publicació en català es tant de primera o de segona com vulgui ser, i la lògica es va acabar imposant. Ara toca imposar el seu model sexual i amagar als futurs adults les diferents opcions existents que no son ni més bones ni més dolentes que qualsevol, simplement hi son i formen part de la nostra societat.

Una dictadura imposa un model de convivència i un model de societat que no permet cap alternativa, hi ha el correcte i legal, i tot el que s’aparta d’allà cal lluitar contra ell i destruir-lo o amagar-lo. Aquest es el model del regidor de VOX que poc te a veure amb la protecció de la infància, ja que precisament aquesta es garanteix difonen la cultura i la realitat en que vivim sense censura, i sense voler crear una bombolla artificial, es tracta de normalitzar la realitat en aquest cas sexual.

Aquesta es la recepta de la dreta extrema que un cop i un altra xoca amb la realitat i una societat que ja no ho admet tot i molt menys aquesta censura d’altres temps.